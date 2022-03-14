Израиль заявил, что не будет путем обхода санкций против России
Израиль не будет путем обхода санкций, которые Запад ввел против России, заявил глава израильского МИД Яир Лапид на своей странице в Twitter.
Он также отметил, что этот вопрос координирует министерство иностранных дел при участии Банка Израиля, министерств финансов, экономики и энергетики.
Израиль может стать посредником на переговорах России и Украины, если будет существовать перспектива их успешного проведения, пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на свой дипломатический источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой провести переговоры с Москвы и Киева в Иерусалиме.
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