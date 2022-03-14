Министр иностранных дел Ирана посетит Москву 15 марта

Россия на фоне ситуации вокруг Украины вырвалась в мировые лидеры по количеству санкций, которые ввели против нее страны Запада и их союзники, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai. РФ оставила позади Иран, Сирию и Северную Корею по числу санкций против физических и юридических лиц.

