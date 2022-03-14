Министр иностранных дел Ирана посетит Москву 15 марта

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян приедет с официальным визитом в Москву 15 марта, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Детали рабочей поездки на данный момент не сообщаются.

Накануне секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что администрации США следует извлечь уроки предыдущих властей и не упустить шанс заключить хорошую сделку по снятию санкций с Ирана.

Россия вырвалась в лидеры по количеству санкций

Россия на фоне ситуации вокруг Украины вырвалась в мировые лидеры по количеству санкций, которые ввели против нее страны Запада и их союзники, сообщает Bloomberg со ссылкой на сайт по отслеживанию ограничительных мер Castellum.ai. РФ оставила позади Иран, Сирию и Северную Корею по числу санкций против физических и юридических лиц.

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ФОТО: РИА Новости
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