Дональд Трамп 20 января заявил, что обсудил с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа вопросы содержания террористов в тюрьмах на территории страны. Президент США заявил, что американские силы помогли предотвратить побег из тюрьмы в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке в Курдистане террористов из стран Европы. По данным МВД Сирии, СДС допустили бегство около 120 членов ИГ, более 80 из них уже пойманы.

Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» турецкий политолог Икбаль Дюрре, Дамаск и Анкара заинтересованы в возвращении России в Сирию в том же виде, как это было до прихода нынешней власти. По его словам, Москва может стать противовесом растущему влиянию США.

