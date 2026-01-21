«Чемодан без ручки»: Почему Трамп сдал курдов в Сирии
Президент США считает «Силы демократической Сирии» ненужным проектом демократов, и сейчас идет капитуляция Курдистана без предоставления реальных прав, заявил НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
США и Израиль по сути сдали курдов в Сирии силам переходной администрации Ахмеда аш-Шараа. Об этом НСН заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) через соцсети подтвердила свою приверженность соглашению о прекращении огня и готовность реализовывать договоренности с Дамаском. Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня с вечера 20 января на северо-востоке страны в связи с новым соглашением с курдской коалицией. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка перейдут под полный контроль временного правительства. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Правительственные силы не будут входить в центры городов Хасака и Камышлы. Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак заявил, что первоначальная роль СДС как основной наземной силы, которая борется против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ - организация признана террористической и запрещена в РФ), фактически завершена.
«Идет фактически капитуляция без реального представления автономных прав после того, как курдов в Сирии сдали США и Израиль. В первую очередь у курдов вопросы к Израилю, потому что именно его спецслужбы вели там активную работу. А теперь курды оказались в роли брошенной любовницы, их продали как мешок картошки. А перспективы не веселые у них, они видят, что с друзами происходит, с алавитами, христианами сирийскими. Никаких серьезных гарантий просто нет. Ахмед аш-Шараа с подельниками затягивают гайки постепенно. В одно прекрасное время окажется, что и в Камышлы они зайдут, и в другие поселения – повод найдётся», - отметил эксперт.
Он также назвал причину, по которой Вашингтон перестал поддерживать сирийских курдов.
«США «слили» курдов в Сирии из-за позиции Дональда Трампа. Он считает СДС проектом демократической администрации Белого дома, ненужной идеей, как говорится «чемоданом без ручки». При этом рядовые израильские силовики, которые там работали, несколько недоумевают. Они могут на словах согласиться с Трампом, но продолжать свою подрывную деятельность против аш-Шараа. Однако у них нет прямого коридора в иракский Курдистан, а бомбить позиции правительственных сил они вряд ли будут», - пояснил собеседник НСН.
В целом, по оценке Балмасова, курды, проживающие в странах региона, сейчас раздроблены и не готовы действовать сообща.
«В соседнем Ираке у курдов свои, что называется, тёрки, но там довольно серьёзная автономия, в том числе с разделением доходов от нефти и газа между центром и Курдистаном. Хотя там идут бесконечные споры относительно её параметров, прав. Турция, с другой стороны, жёстко поступает со своими курдами. С Ираном другая ситуация, там как раз местные курды одними из первых выступили против режима аятолл. Однако они разгромлены, атомизированы, у них нет единых партий, политических образований, которые выражали бы общие идеи. Курды между собой бесконечно дерутся даже внутри отдельных этих образований в странах», - заключил эксперт.
Дональд Трамп 20 января заявил, что обсудил с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа вопросы содержания террористов в тюрьмах на территории страны. Президент США заявил, что американские силы помогли предотвратить побег из тюрьмы в городе Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке в Курдистане террористов из стран Европы. По данным МВД Сирии, СДС допустили бегство около 120 членов ИГ, более 80 из них уже пойманы.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» турецкий политолог Икбаль Дюрре, Дамаск и Анкара заинтересованы в возвращении России в Сирию в том же виде, как это было до прихода нынешней власти. По его словам, Москва может стать противовесом растущему влиянию США.
