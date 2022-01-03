Израиль с 9 января будет пускать переболевших COVID-19 иностранцев

В сообщении отмечается, что такое решение приняли премьер-министр совместно с главами МИД, МВД, Минтуризма и Минтранса.

При этом российская вакцина «Спутник V» все еще не является препаратом, который позволяет туристам посещать Израиль с 9 января.

Ранее в Израиле была зафиксирована смерть первого пациента от нового штамма коронавируса «омикрон».

