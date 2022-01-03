Израиль с 9 января будет пускать переболевших COVID-19 иностранцев

Власти Израиля позволят въезжать вакцинированным и переболевшим коронавирусом иностранцам из стран с умеренным уровнем заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе местного Минздрава.

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В сообщении отмечается, что такое решение приняли премьер-министр совместно с главами МИД, МВД, Минтуризма и Минтранса.

При этом российская вакцина «Спутник V» все еще не является препаратом, который позволяет туристам посещать Израиль с 9 января.

Ранее в Израиле была зафиксирована смерть первого пациента от нового штамма коронавируса «омикрон».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:КоронавирусТуризмИностранцыИзраиль
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