В Израиле от «омикрона» скончался первый пациент
В Израиле зафиксирована смерть первого пациента от нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на радио Kan.
65-летний пациент скончался в больнице города Беэр-Шева на юге страны. У мужчины были сопутствующие заболевания. Он был привит от COVID-19, однако с момента получения второй дозы вакцины прошло более полугода.
Как сообщалось ранее, в США зафиксирована первая смерть пациента с новой разновидностью коронавируса «омикрон». Скончавшийся мужчина был старше 50 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru