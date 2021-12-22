В Израиле от «омикрона» скончался первый пациент

В Израиле зафиксирована смерть первого пациента от нового штамма коронавируса «омикрон», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на радио Kan.

ВОЗ ожидает, что «омикрон» вскоре станет доминирующим штаммом в Европе

65-летний пациент скончался в больнице города Беэр-Шева на юге страны. У мужчины были сопутствующие заболевания. Он был привит от COVID-19, однако с момента получения второй дозы вакцины прошло более полугода.

Как сообщалось ранее, в США зафиксирована первая смерть пациента с новой разновидностью коронавируса «омикрон». Скончавшийся мужчина был старше 50 лет.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Омикрон-штаммИзраильКоронавирус
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