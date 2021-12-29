«Опасные шутки». Экс-замглавком ВВС РФ осудил Израиль за ракетный удар по Латакии

Два израильских истребителя F-16 атаковали объекты сирийского порта в Латакии в ночь на понедельник, 27 декабря. Удар был нанесен со стороны Средиземного моря четырьмя управляемыми ракетами, границу самолеты не пересекали. Израильские снаряды нанесли незначительный урон портовой инфраструктуре. Удар был нанесен в 25 километрах от российской авиабазы «Хмеймим» южнее Латакии. Сирия на удар не ответила, так как в этот момент в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку в «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.



По словам Бижева, Сирия могла не отвечать на атаку, так как хотела избежать конфликта с Израилем.

«Израильские ВВС могли нанести удар по позиция Сирии, не входя в зону действий ПВО, то есть находясь за границей, которая разделяет Сирию и Израиль или находясь в нейтральных водах. В таких случаях сбивать самолеты запрещено. Пуск ракет может привести к конфликту между двумя странами. Силы ПВО Сирии не стали раскачивать ситуацию и пускать ракеты по самолетам, наносящим удар, из-за того, что они могли быть не в правовом поле. Кроме того, если они (истребители F-16 - НСН) находятся за границей – то какой смысл? Они не в зоне действий ПВО», - отметил собеседник НСН.

Израиль же мог использовать подобную тактику, чтобы не нести боевые потери, считает Бижев. Однако такая практика грозит обернуться жертвами.

«Это не первый случай в этом регионе. Когда сбили наш самолет – тоже такая же история была. Однозначно заявить никто не сможет, результаты могут быть только после тщательного расследования - могли ли они под прикрытием нашего самолета нанести удар или это совпадение. Это очень опасные шутки. Помните случай над Черным морем, когда украинские силы ПВО проводили учения во время нахождения в этой акватории нашего пассажирского самолета. Был уничтожен наш Ту-154 с 78 пассажирами, летящий из Тель-Авива в Новосибирск», - напомнил экс-замглавкома ВВС РФ.

Самолет Ту-154 М авиакомпании «Сибирь» рухнул в Черное море 4 октября 2001 года после того, как его сбила ракета ПВО Украины в ходе проводившихся в Крыму учений. Самолет летел по маршруту Тель-Авив—Новосибирск. Все находившиеся на борту 78т человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа – погибли. Украина вину не признала, ограничившись выплатами родственникам погибших.

