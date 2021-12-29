«Опасные шутки». Экс-замглавком ВВС РФ осудил Израиль за ракетный удар по Латакии
Генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал НСН, к чему могла привести тактика Израиля, чьи истребители нанесли удар по Сирии под прикрытием российского самолета.
Только после тщательного расследования можно будет утверждать, нанесли ли израильские истребители удар по Латакии, воспользовавшись как прикрытием российским самолетом, либо это было совпадение. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.
«Ноту протеста Израилю можно сделать после проведения тщательного расследования. Обвинять кого-то сейчас просто некорректно. Каждая сторона будет стараться уходить от ответственности. И потом, когда такие вещи планируются, то делается это очень тщательно, чтобы не было никаких вещдоков. Они могут сказать: «а откуда мы знали расписание полетов военно-транспортной авиации РФ?», хотя они видят самолет с момента его взлета, находясь в акватории Средиземного моря силы ПВО Израиля его обнаружат и будут сопровождать, в течение часа-полутора он находится в зоне их внимания. За это время все это (нанести ракетный удар - НСН) можно быстро сделать», - пояснил генерал-лейтенант запаса.
Два израильских истребителя F-16 атаковали объекты сирийского порта в Латакии в ночь на понедельник, 27 декабря. Удар был нанесен со стороны Средиземного моря четырьмя управляемыми ракетами, границу самолеты не пересекали. Израильские снаряды нанесли незначительный урон портовой инфраструктуре. Удар был нанесен в 25 километрах от российской авиабазы «Хмеймим» южнее Латакии. Сирия на удар не ответила, так как в этот момент в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку в «Хмеймим» самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
По словам Бижева, Сирия могла не отвечать на атаку, так как хотела избежать конфликта с Израилем.
«Израильские ВВС могли нанести удар по позиция Сирии, не входя в зону действий ПВО, то есть находясь за границей, которая разделяет Сирию и Израиль или находясь в нейтральных водах. В таких случаях сбивать самолеты запрещено. Пуск ракет может привести к конфликту между двумя странами. Силы ПВО Сирии не стали раскачивать ситуацию и пускать ракеты по самолетам, наносящим удар, из-за того, что они могли быть не в правовом поле. Кроме того, если они (истребители F-16 - НСН) находятся за границей – то какой смысл? Они не в зоне действий ПВО», - отметил собеседник НСН.
Израиль же мог использовать подобную тактику, чтобы не нести боевые потери, считает Бижев. Однако такая практика грозит обернуться жертвами.
«Это не первый случай в этом регионе. Когда сбили наш самолет – тоже такая же история была. Однозначно заявить никто не сможет, результаты могут быть только после тщательного расследования - могли ли они под прикрытием нашего самолета нанести удар или это совпадение. Это очень опасные шутки. Помните случай над Черным морем, когда украинские силы ПВО проводили учения во время нахождения в этой акватории нашего пассажирского самолета. Был уничтожен наш Ту-154 с 78 пассажирами, летящий из Тель-Авива в Новосибирск», - напомнил экс-замглавкома ВВС РФ.
Самолет Ту-154 М авиакомпании «Сибирь» рухнул в Черное море 4 октября 2001 года после того, как его сбила ракета ПВО Украины в ходе проводившихся в Крыму учений. Самолет летел по маршруту Тель-Авив—Новосибирск. Все находившиеся на борту 78т человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа – погибли. Украина вину не признала, ограничившись выплатами родственникам погибших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- На избившего пенсионерку в Краснодаре мужчину завели уголовное дело
- СМИ: ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство
- За сутки в России выявили 21 119 случаев коронавируса
- Семеро туристов из Подмосковья запросили помощи в горах Кабардино-Балкарии
- Погибший в Дубне ребенок попал на видео незадолго до смерти
- Эксперты предупредили о риске подорожания кредитов и ипотеки для непривитых от COVID-19
- Милонов предложил создать открытую электронную базу педофилов
- Восьмилетняя девочка пропала в Севастополе
- В Дагестане мужчина сжег два полицейских автомобиля
- Путин внес в Госдуму законопроект о гражданстве РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru