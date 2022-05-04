Израиль и Россию призвали не «драматизировать» ситуацию с высказываниями Лаврова о Гитлере

Москве и Иерусалиму не стоит продолжать обмен мнениями в связи с высказываниями главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

Ранее Лавров заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи», отметив, что у Гитлера могла быть еврейская кровь. Со своей стороны, глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания коллеги «непростительными и возмутительными», потребовав от России извинений. Бакланов призвал снизить градус обсуждения этого вопроса.