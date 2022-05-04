Израиль и Россию призвали не «драматизировать» ситуацию с высказываниями Лаврова о Гитлере
В России негативно воспримут, если Израиль накануне 9 мая поставит Украине оружие, которое используют против страны-освободителя концлагерей, сказал в эфире НСН Андрей Бакланов.
Москве и Иерусалиму не стоит продолжать обмен мнениями в связи с высказываниями главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.
Ранее Лавров заявил, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи», отметив, что у Гитлера могла быть еврейская кровь. Со своей стороны, глава МИД Израиля Яир Лапид назвал высказывания коллеги «непростительными и возмутительными», потребовав от России извинений. Бакланов призвал снизить градус обсуждения этого вопроса.
«Я думаю, что сейчас произошел обмен мнениями. У Лаврова такое мнение и такая была информация, у министра иностранных дел Израиля другая информация и точка зрения. Я не вижу особой необходимости продолжать этот "обмен". То, что во всех странах и во всех народах были люди, которые симпатизировали идее нацизма, это совершенно точно, мы это видим ежедневно. И у нас были люди, которые этим увлекались, их за это наказывали и будет наказывать. Я бы не стал как-то драматизировать этот обмен мнениями и не считаю, что это имеет знаковое значение. Высказали свою точку зрения, теперь надо смотреть дальше», - сказал Бакланов.
При этом он предостерег Израиль от поставок оружия Украине накануне 9 мая.
«Израиль должен просчитать все последствия этого шага, в том числе для самого себя. Я думаю, что израильтяне должны ответственно отнестись к этому вопросу и в преддверии праздника не должны отправлять оружие, которое будет дальше использоваться против страны, которая была освободителем концлагерей и сотен тысяч евреев на территории Европы. Надо справедливо смотреть в прошлое и разумно в будущее. В России будет негативно воспринято, если израильтяне под влиянием давления пойдут на акцию подобного рода. Это не соответствует и интересам Израиля, по большому счету, потому что будут и региональные ситуации на Ближнем Востоке или какие-то более крупные международные дела», - отметил дипломат.
Бакланов также сообщил, что эксперты уверены в грядущем укреплении отношений между РФ и Израилем.
«У нас только что вышла книжка на иврите, посвященная 30-летию восстановления дипотношений между нашими странами, где ведущие общественные и политические деятели двух стран, ученые очень положительно оценили эти три десятилетия. Заглядывая в будущее, они уверены, что, несмотря на то, что у нас бывают взлеты и падения, в целом наши отношения, стратегически выгодные и России, и Израилю, будут укрепляться», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В начале мая Сергей Лавров дал интервью итальянской телекомпании «Медиасет». Он, в частности напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он (Зеленский – прим. НСН) еврей».
«Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят», - сказал в этой связи Лавров, которого цитирует «Интерфакс».
Со своей стороны, глава МИД Израиля Яир Лапид возмутился заявлениями Лаврова, подчеркнув, что «евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста». По данным РИА Новости, Лапид потребовал от России «извиниться перед нами и перед всем еврейским народом».
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