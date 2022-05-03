Израиль потребовал извинений за слова Лаврова про евреев
Глава МИД Израиля Яир Лапид сообщил, что хочет услышать слова с извинениями со стороны России за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он назвал скандальным.
«Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — заявил глава израильской дипломатии.
Напомним, 1 мая Сергей Лавров заявил, что на Украине «захваченные в плен боевики носят символ и татуировки свастики, нацистских батальонов. Как отметил министр, президент Украины Владимир Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».
По словам главы МИД РФ, «могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь», «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
Ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты сегодня подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер.
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