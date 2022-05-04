МИД РФ: На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» воюют наемники из Израиля

По мнению Захаровой, споры об антисемитизме, которые начались из-за слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, связаны с желанием «увести внимание» от реальных проблем.



Ранее МИД России обвинил Израиль в «поддержке неонацистского режима в Киеве».

МИД Израиля раскритиковал заявление Лаврова, который, рассуждая о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Глава МИД Яир Лапид сообщил, что хочет услышать извинения со стороны России из-за высказываний Лаврова. Кроме того, извинений потребовал и главный раввин России Берл Лазар. Он назвал заявления главы МИД РФ о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере шокирующими.





