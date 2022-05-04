МИД РФ: На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» воюют наемники из Израиля

На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России) воюют наемники из Израиля, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, об этом вряд ли захотят услышать «те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию».

Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере

По мнению Захаровой, споры об антисемитизме, которые начались из-за слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, связаны с желанием «увести внимание» от реальных проблем.

Ранее МИД России обвинил Израиль в «поддержке неонацистского режима в Киеве».

МИД Израиля раскритиковал заявление Лаврова, который, рассуждая о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Глава МИД Яир Лапид сообщил, что хочет услышать извинения со стороны России из-за высказываний Лаврова. Кроме того, извинений потребовал и главный раввин России Берл Лазар. Он назвал заявления главы МИД РФ о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере шокирующими.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НацизмИзраильМария Захарова
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