МИД РФ: На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» воюют наемники из Израиля
На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России) воюют наемники из Израиля, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, об этом вряд ли захотят услышать «те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию».
По мнению Захаровой, споры об антисемитизме, которые начались из-за слов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, связаны с желанием «увести внимание» от реальных проблем.
Ранее МИД России обвинил Израиль в «поддержке неонацистского режима в Киеве».
МИД Израиля раскритиковал заявление Лаврова, который, рассуждая о еврейском происхождении президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что «самые ярые антисемиты, как правило, евреи». Глава МИД Яир Лапид сообщил, что хочет услышать извинения со стороны России из-за высказываний Лаврова. Кроме того, извинений потребовал и главный раввин России Берл Лазар. Он назвал заявления главы МИД РФ о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере шокирующими.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Песков: Российские военные не штурмуют «Азовсталь»
- Россия впервые не попала в ТОП-3 по турпотоку в Турцию
- Песков назвал «чушью» сообщения о мобилизации в России 9 мая
- СМИ: хакеры выставили на продажу данные более 30 млн клиентов «Гемотеста»
- В Госдуме назвали временным отказ Евросоюза от российской нефти
- МИД РФ: На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» воюют наемники из Израиля
- Депутат Никонов: Евросоюз не сможет отказаться от импорта российской нефти
- Белорусские сенаторы одобрили введение смертной казни за попытку теракта
- The Hill: Американцы беднеют из-за экономической политики Байдена
- В РПЦ назвали возможное введение санкций ЕС против патриарха Кирилла бессмысленным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru