Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов

Министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции одновременно объявили, что высылают по одному российскому дипломату из каждой страны. Это симметричная мера в ответ на высылку дипломатов из России, которых обвинили в участии в несогласованной акции в Москве и Петербурге, передает «Интерфакс».

В МИД ФРГ назвали действия по высылке немецких дипломатов неоправданными и отметили, что объявленный persona non grata сотрудник дипмиссии выполнял свои служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией. Схожие заявления сделали представители Швеции и Польши.

МИД России: тема Навального не касается ни ЕС, ни Испании

В Москве действия зарубежных МИД назвали «необоснованными» и «недружественными». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала инициативу некоторых стран ЕС организовать видеоконференцию с участием сторонников Навального, назвав ее «незаконным проявлением наступления на Россию».



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ФОТО: РИА Новости
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