Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов

Министерства иностранных дел Германии, Польши и Швеции одновременно объявили, что высылают по одному российскому дипломату из каждой страны. Это симметричная мера в ответ на высылку дипломатов из России, которых обвинили в участии в несогласованной акции в Москве и Петербурге, передает «Интерфакс».

В МИД ФРГ назвали действия по высылке немецких дипломатов неоправданными и отметили, что объявленный persona non grata сотрудник дипмиссии выполнял свои служебные обязанности в соответствии с Венской конвенцией. Схожие заявления сделали представители Швеции и Польши.