«Компромиссов по Навальному не будет». Косачев обвинил ЕС во вмешательстве

«России совершенно точно не пристало делать что-то просто потому, что так предлагает Евросоюз. Мы - суверенная страна, у нас есть Конституция, законы, обязательства государства перед гражданами и обязательства граждан перед государством. Всё это хорошо известно господину Навальному и тем, кто его поддерживает», - отметил он.

Сенатор добавил, что Евросоюз использует Навального для вмешательства во внутренние дела России.

«Взаимоотношения власти с Навальным регулируются судебными решениями. А уж в компетенцию суда нельзя вмешиваться не только извне, но и внутри страны», - заключил он.

Сторонники Навального организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников, возбуждены административные и уголовные дела.

В то же время сам Навальный арестован до 15 февраля. ФСИН настаивает на замене условного срока политику на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».

