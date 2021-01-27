«Компромиссов по Навальному не будет». Косачев обвинил ЕС во вмешательстве
Глава комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН заявил, что Россия не пойдет на уступки ЕС по делу оппозиционера.
Действия Евросоюза из-за cитуации с оппозиционером Алексеем Навальным являются «апогеем недружественных шагов», заявили в МИД России. Однако Москва не намерена «вставать в позу обиженных» и разрывать оставшиеся каналы диалога с ЕС, добавили в ведомстве. Кроме того, МИД РФ готов подождать, когда Евросоюз будет готов к выстраиванию «равноправного сотрудничества».
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН заявил, что компромисса в ситуации с Навальным быть не может, так как это означало бы компромисс с законом.
«России совершенно точно не пристало делать что-то просто потому, что так предлагает Евросоюз. Мы - суверенная страна, у нас есть Конституция, законы, обязательства государства перед гражданами и обязательства граждан перед государством. Всё это хорошо известно господину Навальному и тем, кто его поддерживает», - отметил он.
Сенатор добавил, что Евросоюз использует Навального для вмешательства во внутренние дела России.
«Взаимоотношения власти с Навальным регулируются судебными решениями. А уж в компетенцию суда нельзя вмешиваться не только извне, но и внутри страны», - заключил он.
Сторонники Навального организовали акции поддержки 23 января, которые не были санкционированы властями из-за пандемии коронавируса. Во многих городах России произошли задержания участников, возбуждены административные и уголовные дела.
В то же время сам Навальный арестован до 15 февраля. ФСИН настаивает на замене условного срока политику на реальный из-за «неоднократного нарушения условий прохождения испытательного срока».
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