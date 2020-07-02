Изменение Конституции в Крыму поддержали более 1,1 миллиона жителей

В Крыму поправки к Конституции поддержали более 1,1 миллиона крымчан. Об этом сообщил глава избиркома республики Михаил Малышев.

Ранее сообщалось, что поправки в конституцию поддержали 90,07% избирателей полуострова, принявших участие в голосовании, против высказались 9,08%. Явка составила 81,75%.

Всего в списки избирателей вошли 1 501 047 жителей Крыма.

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что итоги голосования говорят о поддержке президента и предложенных им инициатив.

«Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Это достойный ответ всем врагам Крыма и России», — цитирует КИА Аксенова.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН объяснил причины, из-за которых в Ненецком автономном округе большинство местных жителей высказались против поправок к Конституции РФ.

«Это большой регион с очевидным центром, где сосредоточена вся местная интеллигенция. Это ведь тундровый регион с огромными запасами сырья, то есть богатый регион. И интеллигенция у нас любит голосовать. То есть сама структура населения не давала обязательную победу тем, кто «против», но и делала для тех, кто «за» победу более труднодостижимой задачей», - считает политолог.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Конституция РФКрым
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