Изменение Конституции в Крыму поддержали более 1,1 миллиона жителей

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что итоги голосования говорят о поддержке президента и предложенных им инициатив.



«Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда. Это достойный ответ всем врагам Крыма и России», — цитирует КИА Аксенова.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН объяснил причины, из-за которых в Ненецком автономном округе большинство местных жителей высказались против поправок к Конституции РФ.

«Это большой регион с очевидным центром, где сосредоточена вся местная интеллигенция. Это ведь тундровый регион с огромными запасами сырья, то есть богатый регион. И интеллигенция у нас любит голосовать. То есть сама структура населения не давала обязательную победу тем, кто «против», но и делала для тех, кто «за» победу более труднодостижимой задачей», - считает политолог.





