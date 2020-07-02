«Не будут тянуть кота за хвост»: Политолог оценил идею досрочных выборов в Думу

По результатам обработки 100 процента протоколов, ЦИК России сообщил, что за поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,92 процента россиян.

Накануне, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предположил, что досрочные выборы депутатов Госдумы могли бы стать логичным завершением «разворота государства лицом к человеку», сообщает «Россия-24».

Политолог Евгений Минченко в эфире НСН допустил такую возможность, но предупредил, что это даст очень серьёзную нагрузку на административную систему.

«Мне лично идея досрочных выборов в Госдуму не представляется благотворной. До плановых выборов остался год и, на мой взгляд, любая такая чрезвычайщина особого смысла не имеет. И я не исключаю, что на фоне высоких результатов по итогам голосования по поправкам в Конституцию, будет принято решение не тянуть кота за хвост, а оперативно провести избирательную компанию и думскую тоже. Но могу сказать, что это даст очень серьёзную нагрузку на административную систему, потому что в сентябре нам ещё предстоит единый день голосования. Провести в такой короткий срок три масштабных голосования, это достаточно нетривиальная задача», - сказал Минченко.