«Не будут тянуть кота за хвост»: Политолог оценил идею досрочных выборов в Думу

Политолог Евгений Минченко рассказал НСН, чем опасно возможное досрочное проведение выборов в Госдуму.

По результатам обработки 100 процента протоколов, ЦИК России сообщил, что за поправки в Конституцию РФ проголосовали 77,92 процента россиян.

Накануне, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предположил, что досрочные выборы депутатов Госдумы могли бы стать логичным завершением «разворота государства лицом к человеку», сообщает «Россия-24».

Политолог Евгений Минченко в эфире НСН допустил такую возможность, но предупредил, что это даст очень серьёзную нагрузку на административную систему.

«Мне лично идея досрочных выборов в Госдуму не представляется благотворной. До плановых выборов остался год и, на мой взгляд, любая такая чрезвычайщина особого смысла не имеет. И я не исключаю, что на фоне высоких результатов по итогам голосования по поправкам в Конституцию, будет принято решение не тянуть кота за хвост, а оперативно провести избирательную компанию и думскую тоже. Но могу сказать, что это даст очень серьёзную нагрузку на административную систему, потому что в сентябре нам ещё предстоит единый день голосования. Провести в такой короткий срок три масштабных голосования, это достаточно нетривиальная задача», - сказал Минченко.

Познер высказался о будущем России с обновленной Конституцией

Ранее телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что не удивлен таким показателям голосования по поправкам.

«Я полагаю, что 78% в целом по стране соответствуют действительности. Хотя, как мы знаем, в ряде регионов, в частности в Москве и Нижегородской области, количество ЗА было значительно меньше, количество ПРОТИВ было значительно больше. Но в целом, я совершенно не удивлен этим результатом. Полагаю, что для большинства людей речь шла не о Конституции, а о доверии к Путину. На сегодняшний день, в этом я не сомневаюсь, значительное большинство населения России доверяет президенту Путину, что и отражено в результате голосования», - отметил Познер.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ
ТЕГИ:Евгений МинченкоГосдумаВыборыКонституция РФ
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