В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар
Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма в эфире НСН уличил Зеленского «в пиаре на людях» в связи с его предложением присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил намерение присвоить крымским татарам статус коренного народа Украины. При этом он подчеркнул, что выход Крыма из состава Украины сделал еще более актуальным вопрос статуса крымских татар, пишет офис президента.
Украинские власти не считают «крымчан своими», заявил в эфире НСН депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма Руслан Бальбек.
«Сегодняшняя украинская власть в очередной раз решила вслепую использовать крымско-татарский народ для своих политических махинаций, но я бы хотел заметить официальному Киеву, что они не владеют ситуацией и настроениями на полуострове. Нам не нужны какие-то их признания, непонятные статусы, заверения в дружбе и любви, потому что власть, которая считает крымчан своими, не станет блокировать подачу воды в регион и засылать диверсантов для уничтожения гражданской инфраструктуры. Зеленский хотел попиариться на людях — ему не верят точно так же, как и Порошенко. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Украина и крымские татары — это две разных планеты. А те прихлебатели меджлиса, которые окопались в украинской власти, не имеют ни морального, ни политического права выдавать личные желания за мнение народа. Они для нас — изгои, права голоса не имеющие», - пояснил свою позицию Бальбек.
Ранее категорически против инициативы уже высказался глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его мнению, нелепо предлагать статус коренного народа Украины, когда «99% крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения».
Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин подписал закон, приравнивающий нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение её территории, к экстремизму.
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