В Крыму отказались от украинского статуса коренного народа для татар

«Сегодняшняя украинская власть в очередной раз решила вслепую использовать крымско-татарский народ для своих политических махинаций, но я бы хотел заметить официальному Киеву, что они не владеют ситуацией и настроениями на полуострове. Нам не нужны какие-то их признания, непонятные статусы, заверения в дружбе и любви, потому что власть, которая считает крымчан своими, не станет блокировать подачу воды в регион и засылать диверсантов для уничтожения гражданской инфраструктуры. Зеленский хотел попиариться на людях — ему не верят точно так же, как и Порошенко. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Украина и крымские татары — это две разных планеты. А те прихлебатели меджлиса, которые окопались в украинской власти, не имеют ни морального, ни политического права выдавать личные желания за мнение народа. Они для нас — изгои, права голоса не имеющие», - пояснил свою позицию Бальбек.

Ранее категорически против инициативы уже высказался глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. По его мнению, нелепо предлагать статус коренного народа Украины, когда «99% крымско-татарского народа проживает в России, и статус народа определен с первого года возвращения».

Ранее НСН сообщала, что Владимир Путин подписал закон, приравнивающий нарушение территориальной целостности России, в том числе частичное отчуждение её территории, к экстремизму.

