За воду ответите: В Крыму анонсировал «юридическое наступление» на Киев

По словам Молохова, правовая основа для такого иска в отношении Киева есть, передает РИА Новости. Так, перекрытие воды нанесло ущерб экосистеме и сельскому хозяйству Северного Крыма.

Молохов видит шансы на успех при подаче соответствующего иска. Он отмечает, что дела о защите экосистем международных водотоков постоянно встречаются в практике Евросоюза. К тому же, Украина, как и Россия, ратифицировала Конвенцию Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков, ограничивающую воздействие при строительстве дамб и функционировании каналов.

Украина ранее обеспечивала 85% потребностей Крыма в пресной воде, которая использовалась для полива 140 тысяч гектаров сельхозугодий. Киев прекратил водоснабжение Крыма после присоединения полуострова к России.

При президенте Владимире Зеленском депутаты поддерживающей его партии «Слуга народа» предложили либо продавать воду в Крым, либо поставлять её в обмен на уступки России по Донбассу. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН заявил, что проблемы с водой Крым решит без Украины.

«Да, Крым сегодня нуждается в днепровской воде, в первую очередь, для сельского хозяйства, но власть решает эту проблему по мере сил. Несмотря на то, что иногда возникают сложные ситуации, тем не менее, ведется системная работа по обеспечению полуострова бесперебойным водоснабжением. А пойти на сделку с Украиной ради днепровской воды, в моем понимании, — политическая нелепость», - уверен он.

А бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН предложил заняться очисткой сточных вод в Крыму: этого, по его мнению, должно хватить для полива.

«Все большие города, такие как Феодосия и Евпатория, выбрасывают реки сточных вод в море. Если воду очистить – то ее хватит для полива всего Крыма, и не надо будет использовать привозную. Самые лучшие технологии – японские. Это дешевле на порядок, чем опреснение воды, которое предлагали крымские власти. Если эту систему поставить, одновременно решатся два вопроса – чистота морской воды в городах-курортах и вода для полива в сельском хозяйстве», - предположил он.

Комментируя озвученную на Украине идею поставок воды в обмен на уступки России, в Кремле заявили, что Крым не может быть «объектом какого-либо размена», и что водоснабжение полуострова обеспечивается в рамках соответствующих федеральных программ.

