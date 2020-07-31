Отчуждение территории России приравняли к экстремизму

Владимир Путин подписал закон, приравнивающий нарушение территориальной целостности России, в том числе, частичное отчуждение её территории, к экстремизму. В рамках реализации принятых к Конституции поправок этот документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Отмечается, что изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП. В частности, призывы против целостности территорий страны могут обернуться штрафами - до 60 тысяч для граждан и до 300 тысяч для юрлиц, отмечает Ura.ru.

На Украине разработали стратегию «деоккупации» Крыма

Поправка о недопустимости отчуждения территорий имела широкую поддержку среди населения, свидетельствовали данные соцопросов. Она закреплена в новой редакции Конституции РФ.

Ранее депутат Госдумы РФ, представляющий Севастополь и Крым, Руслан Бальбек в эфире НСН назвал новый законопроект «контрольным выстрелом для фантазёров, мечтающих отдать Крым Украине».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкстремизмВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры