Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
Владимир Путин подписал закон, приравнивающий нарушение территориальной целостности России, в том числе, частичное отчуждение её территории, к экстремизму. В рамках реализации принятых к Конституции поправок этот документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Отмечается, что изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП. В частности, призывы против целостности территорий страны могут обернуться штрафами - до 60 тысяч для граждан и до 300 тысяч для юрлиц, отмечает Ura.ru.
Поправка о недопустимости отчуждения территорий имела широкую поддержку среди населения, свидетельствовали данные соцопросов. Она закреплена в новой редакции Конституции РФ.
Ранее депутат Госдумы РФ, представляющий Севастополь и Крым, Руслан Бальбек в эфире НСН назвал новый законопроект «контрольным выстрелом для фантазёров, мечтающих отдать Крым Украине».
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