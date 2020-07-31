Отчуждение территории России приравняли к экстремизму

Владимир Путин подписал закон, приравнивающий нарушение территориальной целостности России, в том числе, частичное отчуждение её территории, к экстремизму. В рамках реализации принятых к Конституции поправок этот документ подготовили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Отмечается, что изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в КоАП. В частности, призывы против целостности территорий страны могут обернуться штрафами - до 60 тысяч для граждан и до 300 тысяч для юрлиц, отмечает Ura.ru.