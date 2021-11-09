Кто такая Ольга Кириллова? Мосгоризбирком возглавит женщина в погонах
Генерал-майор полиции Ольга Кириллова – «нейтральный» и не замешанный в скандалах человек, которой придется улучшать репутацию Мосгоризбиркома, сказал НСН Георгий Федоров.
Смена руководителя Мосгоризбиркома связана со скандалами во время выборов в Госдуму и желанием избежать их во время муниципальных выборов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский Контроль» Георгий Федоров.
Ранее во вторник стало известно, что глава Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов принял решение уйти со своего поста. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, в качестве его преемника будут рекомендовать Ольгу Кириллову.
«Это происходит потому, что выборы в Госдуму прошли и, видимо, человек устал и хочет уйти, потому что было очень много скандалов, связанных с московскими выборами. Впереди муниципальные выборы и власти необходимо повысить доверие, в том числе и к подсчету голосов. В данном случае задача Ольги Кирилловой - именно повысить доверие. Особых скандалов и негативных вещей, связанных с ее деятельностью, нет. Это такой «нейтральный» человек, который может решить задачи политического характера», - сказал Федоров.
При этом он допустил, что Кириллова попытается наладить контакт с гражданским обществом и минимизировать число недовольных грядущими муниципальными выборами.
«Я думаю, что она, возможно, активнее будет выходить на диалог с гражданским обществом. Был скандал с электронным голосованием. А ее главная задача подготовиться к муниципальным выборам, в которых будет задействовано несколько тысяч человек, чтобы не было никаких скандалов. На полторы тысячи мест будут претендовать порядка 10 тысяч человек, а это большая армия, и если кто-то будет недоволен, это может вызвать нелегитимные процессы внутри Москвы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как отмечает «Коммерсантъ», Ольга Кириллова стала членом Мосгоризбиркома весной 2020 года. С 2012 до 2019 года она возглавляла УФМС России по Москве, ей было присвоено звание генерал-майора полиции.
После сентябрьских выборов в Госдуму в КПРФ заявили, что не признают результаты электронного голосования в Москве. В Пресненский суд Москвы в этой связи был подан 31 иск.
При этом Юрий Ермолов утверждал, что в Мосгоризбирком не поступило ни одной жалобы на результаты электронного голосования на выборах в Госдуму. Группа общественного аудита не обнаружила попыток взлома системы дистанционного электронного голосования.
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