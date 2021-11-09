Кто такая Ольга Кириллова? Мосгоризбирком возглавит женщина в погонах

«Это происходит потому, что выборы в Госдуму прошли и, видимо, человек устал и хочет уйти, потому что было очень много скандалов, связанных с московскими выборами. Впереди муниципальные выборы и власти необходимо повысить доверие, в том числе и к подсчету голосов. В данном случае задача Ольги Кирилловой - именно повысить доверие. Особых скандалов и негативных вещей, связанных с ее деятельностью, нет. Это такой «нейтральный» человек, который может решить задачи политического характера», - сказал Федоров.

При этом он допустил, что Кириллова попытается наладить контакт с гражданским обществом и минимизировать число недовольных грядущими муниципальными выборами.

«Я думаю, что она, возможно, активнее будет выходить на диалог с гражданским обществом. Был скандал с электронным голосованием. А ее главная задача подготовиться к муниципальным выборам, в которых будет задействовано несколько тысяч человек, чтобы не было никаких скандалов. На полторы тысячи мест будут претендовать порядка 10 тысяч человек, а это большая армия, и если кто-то будет недоволен, это может вызвать нелегитимные процессы внутри Москвы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Как отмечает «Коммерсантъ», Ольга Кириллова стала членом Мосгоризбиркома весной 2020 года. С 2012 до 2019 года она возглавляла УФМС России по Москве, ей было присвоено звание генерал-майора полиции.