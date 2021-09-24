Мосгоризбирком: выборы прошли без жалоб на результаты электронного голосования

В Мосгоризбирком не поступило ни одной жалобы на результаты электронного голосования на выборах депутатов Госдумы. Об этом на заседании Центризбиркома заявил председатель комиссии Юрий Ермолов. Он рассказал, что всего было подано пять жалоб, которые связаны не с результатами голосования, а с трудностью наблюдения.

«По факту - пять жалоб по четырем округам подано в связи с дистанционным электронным голосованием», - добавил Ермолов.

В службу техподдержки онлайн-голосования поступило не более 20 звонков. Все пользователи обеспечивались необходимой консультацией. Об этом сообщил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух.

«Все звонки отработаны, частично – переадресованы в Москву, все пользователи обеспечивались консультацией, необходимой для электронного голосования» - отметил он.

Онлайн-голосование на минувших выборах проходило в Москве, Севастополе, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Выборы в Госдуму состоялись с 17 по 19 сентября 2021 года. В столице более 2 млн человек зарегистрировались на онлайн-выборы. Явка на электронное голосование в Москве достигла 96,5%.

Ранее ЦИК РФ признал выборы состоявшимися и действительными.



