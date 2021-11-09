Глава Мосгоризбиркома Ермолов ушел в отставку
Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покинет свой пост. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Слова председателя ЦИК приводит РИА Новости. Как отметила Памфилова, Ермолов останется членом столичной комиссии.
ЦИК будет рекомендовать на должность главы Мосгоризбиркома члена комиссии Ольгу Кириллову.
Юрий Ермолов возглавил столичную избирательную комиссию в марте 2020 года. Предыдущий председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов решил покинуть должность по состоянию здоровья, напоминает RT.
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