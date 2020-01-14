Топилин спрогнозировал рост реальных зарплат россиян в 2,3%

В 2020 году реальная заработная плата в России увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут на 1,5%. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете».

По словам министра, вырастут и зарплаты бюджетников, обозначенных в майских указах 2012 года. Их зарплаты по-прежнему соотносятся со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе

Фонд оплаты труда бюджетников тех специальностей, что не включены в указы, с 1 октября 2020 года проиндексируют на 3%, добавил Топилин. Это, в частности, зарплаты юристов, бухгалтеров, кадровиков, инженерно-технических работников бюджетных учреждений.

По данным сервиса «Работа.ру», в 2020 году зарплаты вырастут у IT-специалистов, работников в сферах ретейла, производства и строительства.

