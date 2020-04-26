Из-за Ким Чен Ына в Северной Корее революции не будет

Александр Жебин считает, что дезинформация о здоровье Ким Чен Ына проверит на прочность и глав других государств, влияя на их политический вес.

«Учитывая, что информацию о смерти лидера КНДР запустила CNN, которая прохладно относится к Трампу (Дональду, президенту США – прим. НСН), это сигнал ему. Мол, этого деятеля нет, и все твои усилия пропали даром. Это и кивок в сторону Южной Кореи, где президент очень хотел бы реализовать хотя бы часть своих предвыборных обещаний по налаживанию отношений с Северной Кореей, но не делал этого в том числе из-за позиции США. Запад очень чутко отслеживает инфоповоды, связанные с Ким Чен Ыном. Но официальные лица ни в Северной Корее, ни в США, ни в Великобритании не торопятся с выводами», - напомнил собеседник НСН.

Эксперт также предположил, что в случае реальной смерти Ким Чен Ына политический режим в КНДР не изменится.

«Как и в случае с двумя предыдущими лидерами, будут всеобщий плач, похороны и – стабильность. Не думаю, что будут какие-то радикальные изменения. За 70 лет политическая система КНДР так отстроена, что выдержала и смерти двух лидеров, и внешнее давление и приобрела такую устойчивость, что перемены наступят не скоро. Придет руководство, которое будет проводить заветы предыдущего лидера. Революции не будет, ее никто не ждет. И лучше бы, чтобы ее не было и для окружающих стран тоже», - сделал вывод Александр Жебин.

Ранее сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН объяснил запуски ракет в 2019 году подготовкой КНДР к сентябрьским переговорам с США.

«Что Трамп, что другие представители американского истеблишмента не устраивают по этому поводу особый кипеж с разговором о том, что Север бряцает оружием и угрожает миру. Северяне сделали серию заявлений параллельно с этим о готовности к переговорам. Поэтому подобные вещи нужно рассматривать не столько, как бряцание оружием, сколько как элемент диалога и укрепление позиций», – заявил специалист по КНДР.

