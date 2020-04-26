Из-за Ким Чен Ына в Северной Корее революции не будет
Глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в интервью НСН объяснил природу слухов о плохом самочувствии северокорейского лидера и дал прогноз на развитие политической ситуации в стране.
Информацию об ухудшении здоровья Ким Чен Ына прокомментировали в Госдуме. Как пишет Интерфакс, координатор группы по взаимодействию ГД и парламента КНДР Казбек Тайсаев в беседе с послом Северной Кореи в России подтверждения сообщениям СМИ о плохом самочувствии северокорейского лидера не получил.
Напомним, спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он не пришел на празднование дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. За четыре дня до этого политик присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся. При этом, в Северной Корее прокомментировали исчезновение из публичного пространства лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальное Центральной телеграфное агентство Северной Кореи выпустило довольно поэтичное сообщение: «Маршал Ким Чен Ын находится «в глубокой медитации».
Глава Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин в интервью НСН отметил частые слухи о плохом самочувствии руководителей Северной Кореи в разные годы. Эксперт объяснил их закрытостью страны и дозированной официальной информацией.
«Исчезновение из публичного пространства лидера в стране, где почти все зависит лично от него, вызывает ажиотаж. На протяжении всей истории КНДР ее лидеров «хоронили» по нескольку раз каждого – они «погибали», на них «совершали покушения». Возможно, то, что сейчас происходит – преувеличение.
Но при этом надо вспомнить, что на пленуме ЦК компартии КНДР в конце года Ким Чен Ын выступал семь часов, последнее время он много ездил по стране, оценивал испытания оружия. Нагрузки большие», - напомнил эксперт.
По его мнению, кроме медицинской может быть чисто политическая причина для порождения слухов о плохом самочувствии северокорейского лидера.
«Такие вбросы были и при предыдущем лидере КНДР Ким Ир Сене, каждый из них имел цель – прощупать настроения северокорейской верхушки. Возможно, это тактический прием уже Ким Чен Ына, чтобы посмотреть, как будут реагировать в мире, а возможно, и в стране некоторые деятели вот на такую ситуацию (смерть главы государства – прим. НСН). Дело в том, что на последнем пленуме ЦК компартии КНДР в конце года, на заседаниях военного комитета было много кадровых перестановок. Поведение новых назначенцев в стрессовой ситуации – это показатель», - отметил специалист по КНДР.
Александр Жебин считает, что дезинформация о здоровье Ким Чен Ына проверит на прочность и глав других государств, влияя на их политический вес.
«Учитывая, что информацию о смерти лидера КНДР запустила CNN, которая прохладно относится к Трампу (Дональду, президенту США – прим. НСН), это сигнал ему. Мол, этого деятеля нет, и все твои усилия пропали даром. Это и кивок в сторону Южной Кореи, где президент очень хотел бы реализовать хотя бы часть своих предвыборных обещаний по налаживанию отношений с Северной Кореей, но не делал этого в том числе из-за позиции США. Запад очень чутко отслеживает инфоповоды, связанные с Ким Чен Ыном. Но официальные лица ни в Северной Корее, ни в США, ни в Великобритании не торопятся с выводами», - напомнил собеседник НСН.
Эксперт также предположил, что в случае реальной смерти Ким Чен Ына политический режим в КНДР не изменится.
«Как и в случае с двумя предыдущими лидерами, будут всеобщий плач, похороны и – стабильность. Не думаю, что будут какие-то радикальные изменения. За 70 лет политическая система КНДР так отстроена, что выдержала и смерти двух лидеров, и внешнее давление и приобрела такую устойчивость, что перемены наступят не скоро. Придет руководство, которое будет проводить заветы предыдущего лидера. Революции не будет, ее никто не ждет. И лучше бы, чтобы ее не было и для окружающих стран тоже», - сделал вывод Александр Жебин.
Ранее сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН объяснил запуски ракет в 2019 году подготовкой КНДР к сентябрьским переговорам с США.
«Что Трамп, что другие представители американского истеблишмента не устраивают по этому поводу особый кипеж с разговором о том, что Север бряцает оружием и угрожает миру. Северяне сделали серию заявлений параллельно с этим о готовности к переговорам. Поэтому подобные вещи нужно рассматривать не столько, как бряцание оружием, сколько как элемент диалога и укрепление позиций», – заявил специалист по КНДР.
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