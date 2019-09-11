РАН: Новые пуски ракет КНДР - элемент диалога

КНДР провела накануне испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня. Об этом со ссылкой на заявление северокорейского агентства ЦТАК сообщило агентство Yonhap. Отмечается, что на испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Проведено было два пуска снарядов из провинции Пхенан-Намдо в сторону Японского моря. Они преодолели 330 км в восточном направлении. За пусками наблюдают во всем мире. Япония заявила, что снаряды не достигли ни территориальных вод, ни экономической зоны страны. Это восьмой подобный запуск за полтора месяца. Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном в Сингапуре соглашения.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН сообщил, что таким образом Северная Корея готовится к сентябрьским переговорам с США о безъядерном статусе Корейского полуострова. Эксперт назвал военные испытания «элементом диалога».

«Это часть общей программы по тестированию нескольких систем ракет малой дальности. Что Трамп, что другие представители американского истеблишмента не устраивают по этому поводу особый кипеж с разговором о том, что Север бряцает оружием и угрожает миру. Северяне сделали серию заявлений параллельно с этим о готовности к переговорам. Поэтому подобные вещи нужно рассматривать не столько, как бряцание оружием, сколько как элемент диалога и укрепление позиций. Потому что иногда с добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем просто добрым словом», – заявил специалист по КНДР.