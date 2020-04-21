В Кремле отреагировали на слухи о «критическом» состоянии лидера КНДР

В Кремле знакомы с публикациями СМИ о тяжелом состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, однако не знают, соответствуют ли они действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

{{related_post_e5vBj14DW}}

«Ждем официальных данных», - заявили в Кремле.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на данные разведки США, что Ким Чен Ын якобы находится в критическом состоянии после проведенной ему операции. Слухи подогрело отсутствие лидера КНДР на праздновании дня рождения его деда — Ким Ир Сена.

Однако позже официальный Пхеньян опроверг сообщения о тяжелом состоянии Ким Чен Ына. Не подтвердил болезнь лидера КНДР и источник в администрации президента Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен ЫнСеверная КореяПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры