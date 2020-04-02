Ивашов: Лукашенко в период коронавируса поступает так, как нужно его народу
Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов убеждён, что Александр Лукашенко - единственный настоящий лидер в Европе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса, может оказаться заговором, который глобальные игроки используют для переделки мира. Об этом он заявил в интервью межгосударственной телекомпании «Мир».
Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов в беседе с НСН рассказал, действительно ли это возможно.
«Вся история государств – история заговоров. Но есть настоящий лидер в Европе – Александр Лукашенко. Он независим ни от Ротшильдов, ни от Рокфеллеров, вообще ни от кого. То, что другим руководителям говорить непозволительно, в том числе и нашим, он говорит. Поэтому Лукашенко сейчас не закрывает предприятия и не ужесточает карантин, и не останавливает экономику, не загоняет людей по домам и не штрафует их. Он поступает так, как нужно его государству и народу», - сообщил эксперт.
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