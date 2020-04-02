Ивашов: Лукашенко в период коронавируса поступает так, как нужно его народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мировой кризис, вызванный вспышкой коронавируса, может оказаться заговором, который глобальные игроки используют для переделки мира. Об этом он заявил в интервью межгосударственной телекомпании «Мир».

Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов в беседе с НСН рассказал, действительно ли это возможно.