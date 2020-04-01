«Кто ещё поможет бесплатно?» Политолог об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса

Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко по-прежнему не видит смысла закрывать границу и вводить карантин для людей. Лукашенко накануне признался, что ему импонирует позиция американского лидера Дональда Трампа, призывающего сограждан выходить на работу: дескать, от безработицы и голода тогда погибнет больше граждан, чем от коронавируса.

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН заявил, что Россия — едва ли не единственная страна, к которой Минск сейчас может обратиться в расчёте на безвозмездную медицинскую помощь.

«Я полагаю, что этот шаг продиктован пониманием реальной ситуации, которая складывается в Белоруссии с коронавирусом. Белорусские власти не торопятся с введением карантинных мер и так далее. Тем не менее, количество заболевших увеличивается - слава Богу, не так быстро. Обращение вызвано заботой о людях. Лукашенко понимает, владея всей информацией, что имеющихся у него на данный момент ресурсов для борьбы с коронавирусом может просто не хватить. Какая тут может быть гордость? Здесь надо людей спасать. Это совершенно оправданные действия.

У кого он ещё попросит? Франция, допустим, сама заказывает медицинские маски в Китае. Во многих странах Европы вообще ограничен вывоз медицинского оборудования и средств защиты. Единственная страна, к которой он может обратиться и которая поможет практически бесплатно — это Россия, потому что во всех остальных государствах это придётся покупать. А Россия, будучи «старшим братом» и союзником, может реальную помощь белорусам оказать, и она, скорее всего, будет безвозмездной», - считает Зимовский.

По последним данным, в Белоруссии выявлено 163 случая заражения коронавирусом. Во вторник зафиксирован первый летальный исход: от коронавируса скончался заслуженный артист Беларуси Виктор Дашкевич.

