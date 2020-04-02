Не хватает доверия. Политолог оценил возможности интеграции Белоруссии и России

«Лукашенко всегда говорил, что белорусская сторона за интеграцию. Вопрос в условиях и в принципах, на которых эта интеграция происходит. С белорусской стороны нет никакого принципиального отторжения интеграционным процессам, но у Белоруссии есть своя интеграционная позиция и в некоторых моментах она не совпадает с российской. Белорусская позиция – сначала решаем экономические вопросы, потом политические, в российском подходе всё обратная логика – сначала национальные органы, единая валюта, единая фискальная политика. Вопрос на самом деле заключается в этом – что сначала мы решаем. Также есть вопрос доверия – если мы сейчас заключаем договорённости, например, которые охватывают экономику, после чего Белоруссия соглашается на следующий шаг в политике, то кто гарантирует, что эти договорённости не пересматриваются, как было с ценами на нефть и газ. Нужны долгосрочные прозрачные правила игры и когда этот механизм будет чётко работать, тогда уже можно идти и на политическое сближение. Сейчас этого нет», - пояснил политолог.

Накануне СМИ сообщали о том, что белорусские власти обратились к России, запросив помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в виде аппаратов искусственной вентиляции лёгких, защитных масок и тест-систем. Официального подтверждения этим данным не было.

