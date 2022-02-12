Италия поддержала санкции против РФ в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Драги также заявил, что Италия все же рассчитывает на полезный диалог с РФ.

Такое заявление итальянские власти сделали по итогам онлайн-переговоров с лидерами части стран Европы, Канады и США. В ходе мероприятия страны подтвердили необходимость «твердой позиции сдерживании России».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США подталкивают Германию ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» под видом несуществующего вторжения России на Украину.

