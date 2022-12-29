Италия может стать гарантом мирного соглашения по Украине
Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине. Об этом заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
Во время пресс-конференции по итогам года она отметила, что есть сложности в том, чтобы гарантировать мирный процесс, поэтому пообещала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Италия готова стать гарантом возможного мирного соглашения.
Мелони добавила, что до конца февраля она планирует отправиться в Киев, потому что «24 февраля может быть датой, к которой можно сделать что-то в рамках открытой инициативы».
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.
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