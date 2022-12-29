Италия может стать гарантом мирного соглашения по Украине

Мелони добавила, что до конца февраля она планирует отправиться в Киев, потому что «24 февраля может быть датой, к которой можно сделать что-то в рамках открытой инициативы».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

