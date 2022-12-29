Американский профессор: Вашингтон недооценил вероятность провала на Украине в 2023 году
Соединенные Штаты недооценивают угрозу провала на Украине в следующем году. Об этом заявил профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт в интервью изданию Foreign Policy.
По его мнению, США недооценивают вероятность того, что через год президент Владимир Путин будет у власти, у российских военных все будет хорошо, а силы ВСУ окажутся на исходе. При этом Уолт отметил, что возможно проведение мирных переговоров, однако, указал он, не следует рассчитывать на то, что они приведут к результату.
Ранее отставной офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу The Left Lens заявил, что политика администрации США в отношении Украины — «чистое зло», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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