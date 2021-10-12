История с продолжением. Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южной частью Курил

На острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, такую позицию Японии по спорным территориям озвучил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида. Во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента он призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». «Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», - подчеркнул политик.

Кисида добавил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что у нового главы японского кабмина мировоззрение примерно такое, как у верхушки Либерально-демократической партии Японии. Это плюс в плане предсказуемости того, что человек может делать, предлагать, в каком направлении будет действовать.

«Ясно, что он будет исходить из интересов Японии в том смысле, как они это понимают, продвигать этот интерес везде и всюду, в том числе и в двусторонних отношениях с Россией. Я не ожидаю каких-то сверхъестественных перемен в этом отношении, потому что это человек из верхушки хорошо известной нам правящей партии. У нас с Японией была формула, отлаженная еще несколько лет назад. Суть ее в том, что Москва и Токио должны рано или поздно прийти к политическому решению, которое будет принято народами обеих стран», - добавил сенатор в этой связи.

Климов считает, что от нового премьера Японии не стоит ждать каких-то уступок, но при этом Кисида лучше, чем «непонятные» политики.

Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.