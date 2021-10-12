История с продолжением. Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южной частью Курил
Новый премьер Японии Фумио Кисида продолжит взятый ранее курс Синдзо Абе и попытается решить в свою пользу проблему Курил, уверены опрошенные НСН эксперты.
На острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, такую позицию Японии по спорным территориям озвучил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида. Во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента он призвал «решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям». «Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», - подчеркнул политик.
Кисида добавил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что у нового главы японского кабмина мировоззрение примерно такое, как у верхушки Либерально-демократической партии Японии. Это плюс в плане предсказуемости того, что человек может делать, предлагать, в каком направлении будет действовать.
«Ясно, что он будет исходить из интересов Японии в том смысле, как они это понимают, продвигать этот интерес везде и всюду, в том числе и в двусторонних отношениях с Россией. Я не ожидаю каких-то сверхъестественных перемен в этом отношении, потому что это человек из верхушки хорошо известной нам правящей партии. У нас с Японией была формула, отлаженная еще несколько лет назад. Суть ее в том, что Москва и Токио должны рано или поздно прийти к политическому решению, которое будет принято народами обеих стран», - добавил сенатор в этой связи.
Климов считает, что от нового премьера Японии не стоит ждать каких-то уступок, но при этом Кисида лучше, чем «непонятные» политики.
Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.
На должности главы МИДа Кисида выступал за продолжение переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора. В 2015 году он называл решение «Курильского вопроса» приоритетной задачей. По его словам, произошедшее с четырьмя островами было «изменением ситуации при помощи силы». В 2017 году он назвал острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи исконной территорией Японии.
Бывший посол России в Японии Александр Панов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что с получением новой должности позиция Фумио Кисиды в отношении спорных территорий не изменится.
«Ничего нового нет, это традиционная японская позиция, поэтому ожидать, что что-то изменится в отношениях или переговорах по мирному договору, я бы не советовал. Кисида достаточно опытный политик, был министром иностранных дел при Абэ и естественно проводил ту внешнюю политику, которую провозглашал сам Абэ. Конечно, он хорошо осведомлен о наших двусторонних отношениях, поскольку им уделялось очень большое внимание, и знает ход переговоров по мирному договору. Был в Москве, встречался с Лавровым неоднократно», - заключил Панов.
Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил, которую обе страны считают своими территориями. Россия неоднократно подчеркивала, что идти на территориальные уступки не планирует. Кроме того, в Конституцию РФ внесли пункт о запрете отчуждения территорий и пропаганды подобных действий.
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