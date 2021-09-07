Дьявол в деталях. Эксперты объяснили, почему Япония смягчила позицию по Курилам

Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании на Курильских островах особого налогового режима. Бизнес на десять лет освободят от уплаты основных налогов, а также понизят страховые взносы до 7,6 процента. Мотэги отметил, что «Япония настроена на дальнейшее конструктивное обсуждение с российской стороной совместной деятельности в такой форме», при этом «совместная экономическая деятельность не должна ущемлять юридические позиции стран», имея в виду переговоры о статусе Курильских островов.

Примечательно, что накануне глава кабмина Японии Кацунобу Като высказывал более жесткую позицию касательно налоговых льгот на Курилах. Он заявлял, что «подобный режим противоречит позиции Японии» по Курильским островам. Также он отмечал, что Япония направила России представление из-за планов ввести особый режим на Курилах.

Сейчас же позиция японской стороны изменилась. Как следует из заявления главы МИДа Мотэги, Япония уже не высказывает претензий насчет экономической составляющей, а предлагает перевести переговоры в юридическую плоскость. Напомним, Россия и Япония продолжают взаимодействовать без заключения мирного договора. Япония оспаривает принадлежность четырех островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), отошедших СССР после Второй мировой войны.

Бывший посол России в Японии Александр Панов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сомневается, что в ближайшее время Японии и России удастся решить спор по поводу Курильских островов.

«Для этого нужны особые условия. Прежде всего, другой характер отношений. Сейчас они в замороженном состоянии в связи с ковидом. А решать такие вопросы можно так же, как и в ситуации с Китаем. Когда страны становятся стратегическими доброжелательными партнерами. Такого пока нет, поэтому в такой ситуации вряд ли стоит рассчитывать на подписание мирного договора и решения территориальных вопросов», - пояснил Панов.

При этом он отверг вариант, при котором изменение позиции японской стороны может быть связано с их планами по развертыванию экономической деятельности на Курилах.

«Не думаю, что это интересно японцам. Там же торговать нечем. Что продавать-то в таможенной зоне? Думаю, что это японцев это мало устроит. Я не вижу такого варианта событий, при котором японские предприниматели пойдут вкладываться в эти предприятия. Там нечего делать! Единственный вариант, который я вижу, - это переработка рыбы. Ну и все», - отметил экс-посол.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что надеется на активизацию реальной экономической деятельности в регионе, а не на создание еще одного «классического офшора».

«Будет ли это реальный бизнес, который будет работать там, или это будет место регистрации, как это происходит во многих офшорах? Если речь идет о бизнесе, который там уже действует, то это в первую очередь рыболовецкий, сельскохозяйственный. А так там могут формально регистрироваться и цифровые какие-то компании, и любые другие», - рассказал эксперт.