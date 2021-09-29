Знакомый Лаврова. Премьером Японии станет переговорщик по Курилам

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида хорошо знаком с Россией и разбирается в тонкостях переговоров по мирному соглашению, так как долгое время возглавлял министерство иностранных дел. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал бывший посол России в Японии Александр Панов. Ранее Кисида одержал победу на выборах главы правящей партии, что даст ему возможность занять пост премьер-министра.

«Он достаточно опытный политик, давно в правящей партии, фракцию создавал свою. Его в партии хорошо знают, неслучайно именно партийные боссы голосовали и мобилизовали других в его поддержку. Как политик он себя ничем особым не проявил, если не считать, что он был министром иностранных дел при Абэ и естественно проводил ту внешнюю политику, которую провозглашал сам Абэ. Конечно, он хорошо осведомлен о наших двусторонних отношениях, поскольку им уделялось очень большое внимание, и знает ход переговоров по мирному договору. Был в Москве, встречался с Лавровым неоднократно», - рассказал Панов.

Кисида пока не заявлял свою позицию в отношении России, ясность может наступить в конце октября после выборов в парламент, отметил экс-посол.

«Когда шли предвыборные баталии, он себя ничем не проявил на нашем направлении. Кисида ни разу не упомянул, какая политика в отношении России может быть. Он говорил о Китае, Северной Корее, но не о России. Трудно сказать, будет ли он продолжать курс Абэ, или у него будут свои приоритеты. Но что касается ближайших перспектив, то ему предстоит как премьеру вести партию на выборы в нижнюю палату парламента. Они состоятся в конце октября. Тогда по итогам выборов будет сформировано правительство более долгосрочное. Будет программа правительства озвучена, тогда можно будет ожидать более внятных заявлений по поводу России», - отметил дипломат.