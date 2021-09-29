Знакомый Лаврова. Премьером Японии станет переговорщик по Курилам
Экс-посол России в Японии рассказал, что означает назначение Фумио Кисиды для России.
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида хорошо знаком с Россией и разбирается в тонкостях переговоров по мирному соглашению, так как долгое время возглавлял министерство иностранных дел. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал бывший посол России в Японии Александр Панов. Ранее Кисида одержал победу на выборах главы правящей партии, что даст ему возможность занять пост премьер-министра.
«Он достаточно опытный политик, давно в правящей партии, фракцию создавал свою. Его в партии хорошо знают, неслучайно именно партийные боссы голосовали и мобилизовали других в его поддержку. Как политик он себя ничем особым не проявил, если не считать, что он был министром иностранных дел при Абэ и естественно проводил ту внешнюю политику, которую провозглашал сам Абэ. Конечно, он хорошо осведомлен о наших двусторонних отношениях, поскольку им уделялось очень большое внимание, и знает ход переговоров по мирному договору. Был в Москве, встречался с Лавровым неоднократно», - рассказал Панов.
Кисида пока не заявлял свою позицию в отношении России, ясность может наступить в конце октября после выборов в парламент, отметил экс-посол.
«Когда шли предвыборные баталии, он себя ничем не проявил на нашем направлении. Кисида ни разу не упомянул, какая политика в отношении России может быть. Он говорил о Китае, Северной Корее, но не о России. Трудно сказать, будет ли он продолжать курс Абэ, или у него будут свои приоритеты. Но что касается ближайших перспектив, то ему предстоит как премьеру вести партию на выборы в нижнюю палату парламента. Они состоятся в конце октября. Тогда по итогам выборов будет сформировано правительство более долгосрочное. Будет программа правительства озвучена, тогда можно будет ожидать более внятных заявлений по поводу России», - отметил дипломат.
Однако, по словам Панова, от Кисиды вряд ли стоит ожидать резкого изменения в двусторонних отношениях.
«Как политический деятель он себя не проявил самостоятельно на нашем направлении и проявлять не будет. У нас сейчас пассивная ситуация в двусторонних отношениях, почти нет политического диалога, только небольшие экономические заявления. В нашей политической элите, равно как и в японской, большого интереса к партнеру нет. Поэтому ничего ждать радикального и интересного не приходится», - заявил бывший посол.
На должности главы МИДа Кисида выступал за продолжение переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора. В 2015 году он называл решение «Курильского вопроса» приоритетной задачей. По его словам, произошедшее с четырьмя островами было «изменением ситуации при помощи силы». В 2017 году он назвал острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи исконной территорией Японии. Панов объяснил, что подобные заявления со стороны представителей японской власти не являются новостью, поэтому говорить о более жесткой позиции в отношении Курильских островов не стоит.
«Ничего нового нет, это традиционная японская позиция, поэтому ожидать, что что-то изменится в отношениях или переговорах по мирному договору, я бы не советовал», - заключил Панов.
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