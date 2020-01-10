Затулин: Абхазская политическая элита не справляется с управлением государством

Рауль Хаджимба и представители оппозиции, пошедшие днем ранее на штурм здания администрации президента республики, в пятницу вечером встретились для поисков путей выхода из политического кризиса. 9 января оппозиция предприняла попытку захвата администрации президента после демонстрации с требованием к Раулю Хаджимбе уйти в отставку. Они утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов, - напоминает «Интерфакс». В администрации Хаджимбы события в Сухуме назвали попыткой переворота, сам он заявил, что не намерен покидать пост главы республики. На фоне акций протеста в Верховном суде республики проходит заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Он оспаривает решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

России глубоко небезразлично, как будет развиваться ситуация в Абхазии, несмотря на то, что она носит сугубо внутриполитический характер, - заявил в эфире НСН член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«В здравом уме и твердой памяти никто из политических деятелей Абхазии, будь то власть или оппозиция, не ставит под вопрос отношения с Россией. Все беспокойство наше, естественное, оно связано с тем, что Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности и обороны Абхазии, она состоит в союзе с Абхазией военно-политическом, оборонительном. И в силу этого там находятся наши военнослужащие. И, конечно, нам небезразлично, как будет развиваться Абхазия, будет ли это развитие конфликтным или бесконфликтным».

По словам собеседника НСН, внеочередные выборы президента Абхазии, к которым призывает оппозиция, не станут стопроцентным решением кризиса.

«Внеочередные выборы – это возможность, это средство, но это не панацея. Политический класс Абхазии, к сожалению, на сегодняшний день очевидно не дотягивает до уровня проблем, которые стоят перед республикой. Не решаются многолетние проблемы, которые давно должны были быть решены: и в экономике, и в культуре, и в социальной сфере… Несмотря на помощь и поддержку России. И это – глубинная причина конфликта, который сейчас, конечно, имеет другие поводы: не справляется абхазская политическая элита с управлением государством, и иначе как в форме конфликтов разрешения этих противоречий не происходит».

В Абхазию, как сообщалось в пятницу, прибывает заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Он был в республике не далее как в июне прошлого года и провел встречу с Раулем Хаджимбой. В качестве основной задачи его нынешней поездки называется помощь в урегулировании политического кризиса в республике.

