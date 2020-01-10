В Госдуме заявили о готовности сотрудничать с любыми властями Абхазии
Россия будет сотрудничать с любыми властями Абхазии, поскольку в этом есть взаимный интерес. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, пишут «Известия». При этом он подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Абхазии. Также парламентарий отметил, что политический диалог между оппозицией и президентом вышел за цивилизованные рамки.
Напомним, накануне, 9 января, в Сухуме прошли сразу две протестные акции. Изначально группа митингующих собралась у здания Верховного суда, который снова начал рассматривать иск кандидата в президенты от партии «Амцахара» Алхаса Квицинии. Претензии касаются решения суда первой инстанции, признавшего действительными итоги прошлогодних выборов главы республики. Оттуда протестующие направились к зданию администрации президента, позже оно было захвачено.
На фоне происходящих событий парламент Абхазии принял проект постановления, в котором депутаты обратились к президенту страны Раулю Хаджимбе с предложением об отставке для стабилизации ситуации в государстве. Однако президент отказался покидать свой пост, пишет «Свободная пресса».
Ранее, комментируя события в Сухуме, абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что в Абхазии общество потеряло доверие к своей политической элите.
«Сейчас нет ни одной политической силы, которая имела подавляющее влияние. В том числе бы и президент, и оппозиционные силы. По крайне мере, первый тур президентских выборов, где выдвигались кандидаты от всех политических групп, показал, что поддержка какой-либо фигуры в лучшем случае представляет собой разве что такой блокирующий пакет акций. В первом туре победил действующий президент, который набрал 24% голосов, лидеры оппозиции на пару процентов меньше. Причем это говорит не о том, что ни у кого нет серьезной поддержки в обществе, это скорее говорит об апатии общества к происходящим в стране событиям. Все понимают, что надо что-то менять, но особой веры, что кто-то из этих действующих игроков что-то поменяет, тоже нет. Недоверие общества к своей политической элите. Этим обусловлен этот затянувшийся внутриполитический кризис, который тянется уже несколько лет», - отметил он.
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