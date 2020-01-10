В Госдуме заявили о готовности сотрудничать с любыми властями Абхазии

На фоне происходящих событий парламент Абхазии принял проект постановления, в котором депутаты обратились к президенту страны Раулю Хаджимбе с предложением об отставке для стабилизации ситуации в государстве. Однако президент отказался покидать свой пост, пишет «Свободная пресса».

Ранее, комментируя события в Сухуме, абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг в эфире НСН рассказал, что в Абхазии общество потеряло доверие к своей политической элите.

«Сейчас нет ни одной политической силы, которая имела подавляющее влияние. В том числе бы и президент, и оппозиционные силы. По крайне мере, первый тур президентских выборов, где выдвигались кандидаты от всех политических групп, показал, что поддержка какой-либо фигуры в лучшем случае представляет собой разве что такой блокирующий пакет акций. В первом туре победил действующий президент, который набрал 24% голосов, лидеры оппозиции на пару процентов меньше. Причем это говорит не о том, что ни у кого нет серьезной поддержки в обществе, это скорее говорит об апатии общества к происходящим в стране событиям. Все понимают, что надо что-то менять, но особой веры, что кто-то из этих действующих игроков что-то поменяет, тоже нет. Недоверие общества к своей политической элите. Этим обусловлен этот затянувшийся внутриполитический кризис, который тянется уже несколько лет», - отметил он.

