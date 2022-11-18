Испытание для союзников: Инцидент в Польше рассорил США и Киев
США призывают европейских союзников осторожнее комментировать инцидент с падением ракет в Польше. Президент США Джо Байден не стал доверять заявлениям президента Украины о непричастности Киева.
США призывают европейских союзников осторожнее комментировать инцидент с падением ракет в Польше. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимные американские и европейские источники.
По данным издания, в последние дни американская сторона интенсивно контактировала с партнерами в Европе и окружением президента Украины Владимира Зеленского. В телефонных беседах высокопоставленные американские чиновники потребовали от союзников по НАТО «воздержаться от категоричных заявлений» до завершения официального расследования.
Газета указывает, что в правительственных кругах США склонны занижать значимость ракетного инцидента. Как отметила экс-сотрудник госдепартамента Хизер Конли, которая специализировалась на проблемах Европы, происшествие в Польше стало «по-настоящему важным испытанием» для Вашингтона, их союзников по НАТО и Украины.
Вечером 15 ноября две ракеты упали в польском селе Пшеводув в 8 километрах от границы с Украиной. Зеленский обвинил Москву в нападении на Польшу, назвав произошедшее эскалацией. На следующий день после ряда громких заявлений лидеров стран и обвинений в адрес в России президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины.
В Москве сочли обвинения в адрес России после инцидента в Польше провокациями. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша с помощью инцидента с падением ракет на границе пытались спровоцировать прямое столкновение России и Североатлантического альянса.
Ракеты могли упасть на территорию Польши в результате того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», или же поляки и англичане хотели устроить новую версию Бучи, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН.
«Есть две версии: первая – украинское ПВО стрельнуло не туда, вторая – поляки или англичане за их спинами устроили «новое издание Бучи». Если вы концентрируйте огромное количество войск и техники вокруг зоны конфликта, то такая эскалация становится взрывоопасной», - сказал он.
По его словам, многие страны заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине не только продолжался, но и разгорался. Однако, указал сенатор, ситуацию с падением ракет в Польше многие страны комментируют осторожно, в том числе и США.
«Там огромная концентрация техники, в той же Польше. Все это и рождает образ людей, которые намерено подвозят к огню взрывоопасные предметы в огромном количестве. Но не случайно даже американская сторона на официальном уровне очень аккуратно комментирует эту тему. Важно, чтобы мир осознал, что концентрация НАТО около зоны конфликта добром не кончится»,
Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту в Польше. Глава государства призвал допустить представителей Киева к расследованию на месте ЧП. При этом президент США Джо Байден не стал доверять заявлениям президента Украины о непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши. Об этом сообщили в Белом доме. До этого Байден также не поверил в то, что это были российские ракеты.
«Это не доказательство», — отреагировал Байден на утверждение украинского коллеги.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство обороны США располагает данными, подтверждающими выводы властей Польши, согласно которым на территории республики упала украинская ракета системы ПВО.
Анджей Дуда позже заявил, что Киев не сможет прислать в Польшу своих специалистов для участия в расследовании инцидента с упавшей ракетой. По его словам, Украина сможет присутствовать только в качестве наблюдателя.
«Если гости с Украины захотят увидеть действия и расследование, то им это можно показать, но если речь идет об участии в расследовании, о доступе к документам, к информации, то это уже требует конкретных оснований в части международного права и международных договоров», – отметил глава государства.
При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вины Киева в произошедшем нет, члены Североатлантического альянса все равно считают, что ответственность несет Россия.
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