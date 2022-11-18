Испытание для союзников: Инцидент в Польше рассорил США и Киев

«Есть две версии: первая – украинское ПВО стрельнуло не туда, вторая – поляки или англичане за их спинами устроили «новое издание Бучи». Если вы концентрируйте огромное количество войск и техники вокруг зоны конфликта, то такая эскалация становится взрывоопасной», - сказал он.

По его словам, многие страны заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине не только продолжался, но и разгорался. Однако, указал сенатор, ситуацию с падением ракет в Польше многие страны комментируют осторожно, в том числе и США.

«Там огромная концентрация техники, в той же Польше. Все это и рождает образ людей, которые намерено подвозят к огню взрывоопасные предметы в огромном количестве. Но не случайно даже американская сторона на официальном уровне очень аккуратно комментирует эту тему. Важно, чтобы мир осознал, что концентрация НАТО около зоны конфликта добром не кончится»,



Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к инциденту в Польше. Глава государства призвал допустить представителей Киева к расследованию на месте ЧП. При этом президент США Джо Байден не стал доверять заявлениям президента Украины о непричастности Киева к падению ракет на территорию Польши. Об этом сообщили в Белом доме. До этого Байден также не поверил в то, что это были российские ракеты.

«Это не доказательство», — отреагировал Байден на утверждение украинского коллеги.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Министерство обороны США располагает данными, подтверждающими выводы властей Польши, согласно которым на территории республики упала украинская ракета системы ПВО.

Анджей Дуда позже заявил, что Киев не сможет прислать в Польшу своих специалистов для участия в расследовании инцидента с упавшей ракетой. По его словам, Украина сможет присутствовать только в качестве наблюдателя.