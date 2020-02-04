Будущее Лукашенко связали с Путиным и нефтью

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН заявил, что главным вопросом на встрече двух президентов будут заканчивающиеся у Минска российские нефть и газ: контракты на поставку истекают в феврале.

«Самая важная тема – это попытка Александра Лукашенко добиться от Москвы уступок по нефти и газу, учитывая, что до президентских выборов в Белоруссии остаётся около 200 дней. Нефть, которую ему давала компания «Русснефть» Михаила Гуцериева, практически выбрана в январе, осталась неделя работы. Лукашенко надо как-то решать этот вопрос, иначе его политическое будущее становится очень туманным, если он даже не в состоянии с Москвой договариваться», - полагает политолог.

Болкунец напомнил, что 1 февраля в Минск приезжал госсекретарь США Майк Помпео. Глава Госдепа пообещал обеспечить Белоруссию нефтью на 100% и «по конкурентной цене».

«Перед этой встречей Лукашенко заручился определённой моральной поддержкой со стороны американского высокопоставленного политика, который впервые за 26 лет посетил Белоруссию. И это один из козырей, которые он будет доставать на встрече. Но это блеф, и в Москве все прекрасно понимают, что никакая Америка реальной поддержки для Лукашенко не окажет», - полагает Болкунец.

По мнению политолога, не стоит ждать от встречи Лукашенко с Путиным серьёзного результата, в том числе и подписания дорожных карт.

«Это будет очень спокойная беседа, в отличие от предыдущих заявлений, которые Лукашенко делал, посещая белорусские предприятия - о некой позе, в которую его поставили. В Москве он будет вести себя очень тихо, спокойно, и будет рассчитывать, что Москва пойдёт на уступки. Но я думаю, что в этой ситуации Москве некуда торопиться, и надо ждать, когда Александр Лукашенко созреет. Тем более что он уже 20-й год подряд обещает гражданам двух стран углубление интеграции. И вот как раз сейчас наступает реальный момент истины, когда стороны должны сесть, посмотреть, что сделано, и понять, как они дальше будут двигаться в двусторонних отношениях. Сейчас, как мы видим, Лукашенко деликатно уходит от желания подписывать дорожную карту по углублению интеграции, где как раз прописаны все механизмы, в том числе получение Белоруссией компенсации по углеводородам», - отметил в эфире НСН Болкунец, предположив, что встреча двух президентов 7 февраля будет не последней.

На фоне затянувшихся переговоров по поставкам нефти Лукашенко не раз заявлял, что Минск не устраивает предложенная Россией цена. Он поручил рассмотреть вопрос поставки нефти из других стран. На данный момент известно о переговорах белорусской стороны с Казахстаном. Кроме того, в январе Минск закупил 80 тысяч тонн норвежской нефти.

