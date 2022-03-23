Исключение «на бумажке»: В Совфеде не испугались выхода из «большой двадцатки»
Формальное исключение России из крупных международных организаций не прекратит ее влияние на глобальную экономику и политику, заявил сенатор Андрей Климов.
Россия остается важным участником международных процессов, несмотря на попытки исключить страну из различных глобальных структур, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Советник президента США Джейк Салливан рассказал, что Штаты совместно с союзниками прорабатывают вопрос об исключении России из «большой двадцатки».
«Не удивлюсь, если в очередной раз этот мистер или кто-нибудь другой предложит исключить Россию из Солнечной системы. Я говорю относительно серьезно, хоть и шучу, конечно. "Большая двадцатка" – это не прихоть американцев или японцев, это структура, которая возникла из-за требований самой жизни. Там очень разные государства, и объединились они потому, что без этих государств – без любого из них – мировая экономика не работает», - рассказал Климов.
Сенатор выразил уверенность, что исключение России из любых международных организаций является лишь пиар-ходом.
«То, что их 20 – это, что называется, любовь к круглым цифрам, их могло быть 21 или 19. Но вот так сложилось, что их 20. Исключишь оттуда кого-то "на бумажке" или впишешь туда кого-то "на бумажке" – сами понимаете, ничего не изменится. Если от этих стран действительно зависят все глобальные экономические процессы, то они и будут от них зависеть, вот и всё. А так, для пиара, я слышал и про такие же требования в отношении организации объединенных наций, еще ряда структур. Люди сидят и в отсутствие реальных инструментов помешать нашей внешней и внутренней политике уже чудят. Другое слово литературное мне трудно подобрать», - уверен Климов.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что Польша готова платить за то, чтобы избавиться от российской «газовой заслонки», покупая более дорогой сжиженный газ. Об этом экс-министр рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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