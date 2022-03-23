США обсудят с союзниками исключение России из G20
Власти Соединенных Штатов изучают с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
По его словам, Россия больше не может как прежде вести дела в международном сообществе.
Салливан подчеркнул, что США будет консультироваться с союзниками, прежде чем делать дальнейшие заявления.
Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что жесткие антироссийские санкции могут окончательно уничтожить европейские интересы.
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