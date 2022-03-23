США обсудят с союзниками исключение России из G20

По его словам, Россия больше не может как прежде вести дела в международном сообществе.

Салливан подчеркнул, что США будет консультироваться с союзниками, прежде чем делать дальнейшие заявления.

Ранее профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что жесткие антироссийские санкции могут окончательно уничтожить европейские интересы.

