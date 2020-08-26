Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Президент России Владимир Путин поручил в среду на совещании с правительством кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, передает ТАСС.
"Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", - сказал глава государства.
Глава государства также поручил прокуратуре оценить законность сделки, из-за которой государство утратило контроль за активами БСК.
Богатая известняком гора Куштау имеет сакральное значение для местных жителей. Они вместе с экоактивистами пытались препятствовать разработке шихана, лицензию на разработку которого на 20 лет получила Башкирская содовая компания. На место столкновений протестующих с силами правопорядка из-за желания властей и БКС вести разработку известняка на Куштау ранее приезжал глава региона Радий Хабиров. Он объявил о приостановке разработки шихана Куштау для поиска компромисса.
Ранее о плюсах, минусах и «фишках» отдыха в Башкирии НСН рассказали местные специалисты, занимающиеся развитием туристического направления.
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