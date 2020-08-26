Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

"Я прошу правительство РФ совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации, предложить решение. Я думаю, что люди, которые обратили на это внимание и которые выразили свое недоверие тому, что делается на месте, они в значительной мере правы, и нечего доводить до каких-то конфликтов, нужно просто вести диалог с людьми", - сказал глава государства.

Глава государства также поручил прокуратуре оценить законность сделки, из-за которой государство утратило контроль за активами БСК.

Богатая известняком гора Куштау имеет сакральное значение для местных жителей. Они вместе с экоактивистами пытались препятствовать разработке шихана, лицензию на разработку которого на 20 лет получила Башкирская содовая компания. На место столкновений протестующих с силами правопорядка из-за желания властей и БКС вести разработку известняка на Куштау ранее приезжал глава региона Радий Хабиров. Он объявил о приостановке разработки шихана Куштау для поиска компромисса.

Ранее о плюсах, минусах и «фишках» отдыха в Башкирии НСН рассказали местные специалисты, занимающиеся развитием туристического направления.

