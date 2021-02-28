Исаев поддержал инициативу Володина юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

«Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем Регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств», — заявил Исаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил придать предвыборным обещаниям депутатов перед избирателями юридический статус, чтобы в дальнейшем на основе обращений граждан формировать работу в парламенте. Об этом сообщается на сайте парламента.

Ранее директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН рассказал о возможных сценариях выборов в Госдуму.

«Ситуация к сентябрю будет меняться. Власть попытается переломить ее в свою пользу,.. будет работать не с верхушкой протеста, а с теми социальными слоями, которые его поддерживают. Ожидается, что во время послания Федеральному собранию Путин что-то такое обнародует. Будет попытка людей как-то консолидировать хотя бы на полгода-год, до конца 2021 года. Консолидировать новое путинское большинство. Были уже вбросы про социальные авансы. Насколько эти попытки будут результативны, вопрос открыт», - сказал Салин.