Исаев поддержал инициативу Володина юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
Первый зампред парламентской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев поддержал инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина закрепить в законодательных актах предвыборные обязательства депутатов, сообщает «Парламентская газета».
«Я думаю, что мы могли бы рассмотреть вопрос и зафиксировать либо в законе, либо в нашем Регламенте положения о том, что избранный депутат фиксирует те обязательства, которые он принял перед своими избирателями, и обязан ежегодно публиковать отчет о том, что ему удалось сделать в целях реализации этих обязательств», — заявил Исаев.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил придать предвыборным обещаниям депутатов перед избирателями юридический статус, чтобы в дальнейшем на основе обращений граждан формировать работу в парламенте. Об этом сообщается на сайте парламента.
Ранее директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН рассказал о возможных сценариях выборов в Госдуму.
«Ситуация к сентябрю будет меняться. Власть попытается переломить ее в свою пользу,.. будет работать не с верхушкой протеста, а с теми социальными слоями, которые его поддерживают. Ожидается, что во время послания Федеральному собранию Путин что-то такое обнародует. Будет попытка людей как-то консолидировать хотя бы на полгода-год, до конца 2021 года. Консолидировать новое путинское большинство. Были уже вбросы про социальные авансы. Насколько эти попытки будут результативны, вопрос открыт», - сказал Салин.
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