«Купировать протест». Названы сценарии выборов в Госдуму

Выборы в Госдуму могут пройти по одному из трех сценариев: «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Такой прогноз, как пишет «Коммерсант», представил фонд «Петербургская политика».

«Крепость» предусматривает повторение стратегии власти 2016 года. Тогда из повестки была исключена возможность изменения политического расклада. При таком развитии «Единая Россия» получит конституционное большинство (300 из 450 мандатов).

При сценарии «Ветер перемен» ЕР достанется около 260 мандатов, а в Госдуму пройдут до пяти партий. Основную роль в этом сценарии будут играть малые партии.

Наименее вероятный сценарий — «Ускользающее большинство». При нем власти снизят степень контроля над выборами и ограничатся «режиссурой». В этом случае ЕР может не получить большинства.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН объяснил, почему пока рано прогнозировать выборы в Госдуму.