«Купировать протест». Названы сценарии выборов в Госдуму
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН рассказал о тактике власти и стратегии оппозиции в преддверии выборов в Госдуму.
Выборы в Госдуму могут пройти по одному из трех сценариев: «Крепость», «Ветер перемен» и «Ускользающее большинство». Такой прогноз, как пишет «Коммерсант», представил фонд «Петербургская политика».
«Крепость» предусматривает повторение стратегии власти 2016 года. Тогда из повестки была исключена возможность изменения политического расклада. При таком развитии «Единая Россия» получит конституционное большинство (300 из 450 мандатов).
При сценарии «Ветер перемен» ЕР достанется около 260 мандатов, а в Госдуму пройдут до пяти партий. Основную роль в этом сценарии будут играть малые партии.
Наименее вероятный сценарий — «Ускользающее большинство». При нем власти снизят степень контроля над выборами и ограничатся «режиссурой». В этом случае ЕР может не получить большинства.
Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире НСН объяснил, почему пока рано прогнозировать выборы в Госдуму.
«Ситуация к сентябрю будет меняться. Власть попытается переломить ее в свою пользу. Сейчас она действует тактически, чтобы купировать протест. Силовики прессуют тех, кто является лидером протеста. Выходят статьи Явлинского, Богомолова, Удальцова для дезориентации протестующих. Это тактика. Но будут и стратегические вещи. Власть будет работать не с верхушкой протеста, а с теми социальными слоями, которые его поддерживают. Ожидается, что во время послания Федеральному собранию Путин что-то такое обнародует. Будет попытка людей как-то консолидировать хотя бы на полгода-год, до конца 2021 года. Консолидировать новое путинское большинство. Были уже вбросы про социальные авансы. Насколько эти попытки будут результативны, вопрос открыт», - сказал Салин.
Оппозиция будет играть в другую сторону, добавил он. «Она будет использовать информационные поводы, чтобы ослабить позиции власти. Поэтому к осени ситуация изменится с вероятностью 98%. В какую сторону изменится, неизвестно. Сейчас давать прогноз, экстраполируя ситуацию середины февраля на середину сентября, непрофессионально», - заключил политолог.
Ранее Салин в эфире НСН высказал мнение, что перестановки в российском правительстве вызваны, в том числе, итогами выборов президента в США.
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