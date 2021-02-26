Глава ЦИК РФ назвала невозможным перенос выборов в Госдуму

«Мне кажется, уже пора заканчивать спекуляции на эту тему. Если, я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может», — цитирует РИА Новости главу ЦИК.

Памфилова добавила, что после решения президента ЦИК должен определить, как пройдет процесс голосования и принять порядок.

Как подчеркнула глава Центризбиркома, «все уже готовятся», и переносить выборы невозможно технологически и нецелесообразно, отмечает РИА ФАН.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.

