Глава ЦИК РФ назвала невозможным перенос выборов в Госдуму
Перенос выборов в Госдуму, запланированных на осень 2021 года, на более ранний срок невозможен. Об этом в ходе встречи с политологами заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
«Мне кажется, уже пора заканчивать спекуляции на эту тему. Если, я уже сказала сегодня, что до 20 июня президент должен издать указ. Куда переносить? Кто к этому готов? Если говорить о том, что раньше 19 сентября, я считаю, что речи об этом идти не может», — цитирует РИА Новости главу ЦИК.
Памфилова добавила, что после решения президента ЦИК должен определить, как пройдет процесс голосования и принять порядок.
Как подчеркнула глава Центризбиркома, «все уже готовятся», и переносить выборы невозможно технологически и нецелесообразно, отмечает РИА ФАН.
Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил, что выборы в Госдуму в 2021 году могут пройти досрочно.
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