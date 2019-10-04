Экс-муж задержанной в Иране россиянки объяснил подозрения в шпионаже
Российскую журналистку Юлию Юзик могли задержать в Иране в связи с её прошлой работой в качестве корреспондентки «Комсомольской правды» в Израиле. Такое предположение выдвинул в интервью telegram-каналу «Подъем» её бывший супруг Борис Войцеховский. По его словам, она выполняла функции репортёра КП в еврейском государстве лет 10-15 назад - писала репортаж из серии «испытано на себе» из израильской армии.
Ранее стало известно, что Юзик задержали накануне в Тегеране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Как отмечает Ura.ru, Войцеховский не исключает, что Юлию могут экстрадировать из Исламской республики на родину.
Юлия Юзик - автор книги о террористках-смертницах. Три дня назад, по приезде в Тегеран, у неё отобрали паспорт, а накануне сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции ворвались в её номер в гостинице и препроводили в тюрьму.
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