Экс-муж задержанной в Иране россиянки объяснил подозрения в шпионаже

Ранее стало известно, что Юзик задержали накануне в Тегеране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Как отмечает Ura.ru, Войцеховский не исключает, что Юлию могут экстрадировать из Исламской республики на родину.

Юлия Юзик - автор книги о террористках-смертницах. Три дня назад, по приезде в Тегеран, у неё отобрали паспорт, а накануне сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции ворвались в её номер в гостинице и препроводили в тюрьму.

