В СЖР рассказали, как вызволяют российскую журналистку из Ирана

«Уже с утра предпринимается ряд усилий, в том числе, и Союзом журналистов. Юля, кстати, член СЖР с 2002 года, она работала в разных российских изданиях, и приехала, как мы поняли, в Тегеран не в качестве журналиста, а по личным делам. И, судя по всему, на Стражей Исламской революции произвели впечатления израильские визы у неё в паспорте. Она оказалась в тюрьме, и даже есть информация, что завтра может быть какой-то суд. Сейчас наши коллеги из международного отдела созваниваются с посольством Ирана в Москве и с посольством России в Иране. Насколько я знаю, пресс-атташе нашего посольства в данный момент общается с иранскими властями на эту тему. А мы пытаемся выяснить подробности через наших коллег в Иране, у нас есть там связи. Так что, я думаю, в ближайшее время ситуация будет проясняться», — заверил Соловьёв.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире НСН заверила, что ведомство сделает всё возможное для освобождения россиянки. Отметим, что Юлия Юзик ранее работала в Иране корреспондентом. Также она является автором книги «Невесты Аллаха», посвященной женщинам, решившим стать смертницами.

