МИД РФ вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране россиянки

Посол Исламской Республики Иран в Москве Мехди Санаи приглашён в министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с задержанием в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила в соцсетх официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, необходимо прояснить обстоятельства произошедшего и гарантировать соблюдение прав россиянки.

Ранее в эфире НСН Мария Захарова заявила, что МИД сделает все возможное для освобождения россиянки.

Как уточняет Ura.ru, журналистка Юлия Юзик известна в качестве автора книги о террористках-смертницах. О её задержании ранее через соцсети рассказали родственники девушки. Несколько лет назад Юзик трудилась в качестве корреспондента в Тегеране.