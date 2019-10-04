МИД РФ вызвал посла Ирана после задержания в Тегеране россиянки
Посол Исламской Республики Иран в Москве Мехди Санаи приглашён в министерство иностранных дел Российской Федерации в связи с задержанием в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщила в соцсетх официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, необходимо прояснить обстоятельства произошедшего и гарантировать соблюдение прав россиянки.
Ранее в эфире НСН Мария Захарова заявила, что МИД сделает все возможное для освобождения россиянки.
Как уточняет Ura.ru, журналистка Юлия Юзик известна в качестве автора книги о террористках-смертницах. О её задержании ранее через соцсети рассказали родственники девушки. Несколько лет назад Юзик трудилась в качестве корреспондента в Тегеране.
На этот раз, при въезде в Иран, у неё отобрали паспорт, а накануне бойцы Корпуса Стражей Исламской революции выломали дверь в ее номер, и задержали.
В ходе краткого телефонного разговора с близкими, она успела сообщить, что помещена в камеру, а уже завтра должен состояться суд. По предварительным данным, Юлию Юзик в Иране обвиняют в сотрудничестве со израильской разведкой.
Как отмечают argumenti.ru, в случае доказательства вины, ей грозит не менее 10 лет тюрьмы. Сейчас сотрудники российского посольства связываются с иранскими коллегами для прояснения ситуации.
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