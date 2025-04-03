«Иран не дотянется!»: Серьезной войны на Ближнем Востоке призвали не ждать

«На самом деле, Иран всегда был силен собственной дипломатией и, обычно, всегда проигрывал в вооруженных столкновениях, в том числе и с Россией. Причем, как показали израильские удары прошлого года, иранское ПВО не справилось даже на троечку со своими задачами. В его бы интересах было бы вести эту дипломатическую линию затягивания переговоров, без угроз. А здесь мы видим иную ситуацию. Однако, если власти в Иране пойдут на условия США, - это как раз будет очень сильный минус. Даже представители корпуса старо-исламской революции и наиболее радикальные аятоллы способны на решительные действия в отношении тех, кто сдаст иранскую ядерную программу и пойдет на все условия Запада. Эта ультраконсервативная часть в Иране довольно сильная. Поэтому это было бы серьезное внутреннее поражение, как раз сигнал оппозиции, что нужно добивать. Так что это грозит жестким разладом внутри самого режима», - рассказал он.

При этом собеседник НСН объяснил, почему США выгодны военные действия в Иране.

«Американский военпром не желает терять тех огромных кушей, которые уходили на Украину. Активность на иранском направлении может стать отчасти какой-то компенсацией. Но, пока и Израиль, и США нагнетают ситуацию. Идет психологическая война. Пока вопрос о сносе иранского правящего режима не стоит. Речь идет о демонстративной порке», - отметил он.

Ранее верховный лидер Али Хаменеи в Иране упрекнул главу США в навязывании своих интересов и не стал принимать предложение о переговорах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

