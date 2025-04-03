«Иран не дотянется!»: Серьезной войны на Ближнем Востоке призвали не ждать
У Ирана нет технической возможности на достойный отпор возможным ударам Израиля и США, и в его бы интересах было продолжать затягивать переговоры без угроз, заявил НСН Сергей Балмасов.
В случае ударов Израиля и США по Ирану до полноценной войны в регионе, скорее всего, не дойдет, так как у Ирана просто нет военной возможности дотянуться до США, а атаки по Израилю не принесут ему серьезного ущерба. Об этом в беседе с НСН рассказал эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
На Ближнем Востоке зреет очередная война: всё больше признаков, что США и Израиль нанесут удар по Ирану, чтобы не позволить разработать ядерное оружие. Так, The Daily Express пишет, что Ирану к сентябрю «настанет конец», если тот не согласится на ядерную сделку и не приступит к демонтажу ядерной программы. Тем временем Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность «непрямых» ядерных переговоров с Ираном. Балмасов заявил, что в этой ситуации у Ирана нет ресурсов на мощный ответ.
«Что касается угрозы войны, она идет на Ближнем Востоке с той или иной степенью интенсивности с конца 40-х годов. Поэтому ничего сверхъестественного в нанесении ударов по Ирану не будет. Тем более, что Израиль и сам уже бил неоднократно по Ирану. Да, на Диего-Гарсию стянули новейшие стратегические бомбардировщики, и там бомбы будут гораздо мощнее. Они просто сокрушат все иранские достижения. Но, я не думаю, что там будет полноценная война, так как Иран не в состоянии дотянуться до США. Даже если Иран обрушит свои тысячи ракет по Израилю, ущерб будет некритичный. Да, могут быть ракетные атаки по американским базам. Но у Ирана нет таких ракет, как были у КНДР. У Ирана еще есть серьезный козырь, но он ударит не по Штатам и Израилю, а, скорее, по Евросоюзу. Я имею ввиду танкерную энергетического войну. Но это будет иметь временный эффект», - рассказал он.
По словам Балмасова, если Иран согласится остановить свою ядерную программу и пойти на сделку с США, это грозит серьезным внутренним разладом в стране.
«На самом деле, Иран всегда был силен собственной дипломатией и, обычно, всегда проигрывал в вооруженных столкновениях, в том числе и с Россией. Причем, как показали израильские удары прошлого года, иранское ПВО не справилось даже на троечку со своими задачами. В его бы интересах было бы вести эту дипломатическую линию затягивания переговоров, без угроз. А здесь мы видим иную ситуацию. Однако, если власти в Иране пойдут на условия США, - это как раз будет очень сильный минус. Даже представители корпуса старо-исламской революции и наиболее радикальные аятоллы способны на решительные действия в отношении тех, кто сдаст иранскую ядерную программу и пойдет на все условия Запада. Эта ультраконсервативная часть в Иране довольно сильная. Поэтому это было бы серьезное внутреннее поражение, как раз сигнал оппозиции, что нужно добивать. Так что это грозит жестким разладом внутри самого режима», - рассказал он.
При этом собеседник НСН объяснил, почему США выгодны военные действия в Иране.
«Американский военпром не желает терять тех огромных кушей, которые уходили на Украину. Активность на иранском направлении может стать отчасти какой-то компенсацией. Но, пока и Израиль, и США нагнетают ситуацию. Идет психологическая война. Пока вопрос о сносе иранского правящего режима не стоит. Речь идет о демонстративной порке», - отметил он.
Ранее верховный лидер Али Хаменеи в Иране упрекнул главу США в навязывании своих интересов и не стал принимать предложение о переговорах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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