Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске и военному аэродрому

Израильская авиация атаковала исследовательский центр в Дамаске, сообщают местные СМИ. По данным телеканала Syria TV, самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе.

Агентство SANA сообщает, что на окраинах Хамы также были зафиксированы налеты израильской авиации. Позднее телеканал Al Jazeera уточнил, что по военному аэродрому в Хаме было нанесено пять ударов. Сообщается о погибших и раненых, однако точное количество жертв пока не установлено, отмечает газета «Известия».

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С декабря прошлого года, после смены власти в Дамаске, израильская армия активно наносит удары по военным объектам, ранее принадлежавшим сирийской армии.

ЦАХАЛ продолжает атаковать склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО по всей Сирии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Пресс-служба ВС Израиля
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