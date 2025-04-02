Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске и военному аэродрому
Израильская авиация атаковала исследовательский центр в Дамаске, сообщают местные СМИ. По данным телеканала Syria TV, самолеты ВВС Израиля нанесли удар по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе.
Агентство SANA сообщает, что на окраинах Хамы также были зафиксированы налеты израильской авиации. Позднее телеканал Al Jazeera уточнил, что по военному аэродрому в Хаме было нанесено пять ударов. Сообщается о погибших и раненых, однако точное количество жертв пока не установлено, отмечает газета «Известия».
С декабря прошлого года, после смены власти в Дамаске, израильская армия активно наносит удары по военным объектам, ранее принадлежавшим сирийской армии.
ЦАХАЛ продолжает атаковать склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО по всей Сирии, передает «Радиоточка НСН».
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