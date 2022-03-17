Иран намерен поддержать Россию в условиях санкций

Иран готов поддержать РФ и развивать сотрудничество в более интенсивном режиме. Об этом заявил в Москве министр нефти Исламской республики Джавад Оуджи, сообщает «Интерфакс».

В российской столице иранский министр провел переговоры с российским вице-премьером Александром Новаком. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран на мировом нефтяном рынке и возможные совместные проекты на территории Ирана, сообщила пресс-служба правительства России.