Иран намерен поддержать Россию в условиях санкций

Иран готов поддержать РФ и развивать сотрудничество в более интенсивном режиме. Об этом заявил в Москве министр нефти Исламской республики Джавад Оуджи, сообщает «Интерфакс».

В российской столице иранский министр провел переговоры с российским вице-премьером Александром Новаком. Стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран на мировом нефтяном рынке и возможные совместные проекты на территории Ирана, сообщила пресс-служба правительства России.

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«Важным для российской стороны является готовность Тегерана развивать сотрудничество с Россией, несмотря на антироссийские ограничения коллективного Запада», - отметил Новак.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что получил приглашение посетить Иран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияСотрудничествоИран
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