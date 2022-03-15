Сергей Лавров анонсировал визит в Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что получил приглашение посетить Иран. Об этом сообщает ряд СМИ.

По его словам, дата и сроки визита будут согласованы в ближайшее время.

Министр иностранных дел Ирана посетит Москву 15 марта

До этого глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что обсудит с Сергеем Лавровым ситуацию на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, при продолжении иранской ядерной сделки необходимо учитывать антироссийские санкции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизитИранРоссияМИД РФСергей Лавров
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