Лавров рассказал о работе над новым договором с Ираном

Россия и Иран прорабатывают проект нового договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, переговоры были «откровенными и конкретными», прошли в «традиционно дружественной атмосфере».

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Глава МИД РФ отметил, что инициаторов принятия нового договора стала иранская сторона, российская сторона также выразила свою заинтересованность.

Сергей Лавров ранее рассказал, что получил приглашение посетить Иран. По его словам, дата и сроки визита будут согласованы в ближайшее время.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияИранСергей Лавров
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